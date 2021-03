Goiânia começa nesta segunda-feira (15) vacinação de idosos a partir de 75 anos

A Prefeitura de Goiânia começa nesta segunda-feira (15/3) a vacinação contra Covid-19 de idosos a partir de 75 anos. A vacinação será por ordem alfabética, sendo que, na segunda-feira, serão atendidos idosos com nomes que começam com as letras de A a J e, na terça, de K a Z.

Serão disponibilizados nove postos de vacinação, seis fixos em escolas e três drives-thru que funcionarão na Área I da PUC Goiás, nos shoppings Cerrado e Passeios das Águas. O horário será das 8h às 17h. São esperadas cerca de 7,4 mil pessoas nesta etapa. Nesses dois dias, também será disponibilizada a segunda dose para idosos com 85 anos ou mais que, por algum motivo, ainda não conseguiram se vacinar.

“Nós estamos entre as 10 capitais com maior índice de aplicação e avanço de grupos prioritários para a vacinação. Essa ampliação só acontece com a organização e continuidade da nossa estratégia e poderíamos vacinar muito mais pessoas se recebêssemos mais vacinas,” enfatiza o secretário de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso.

A Secretaria de Saúde de Goiânia lembra que, para se vacinar, o idoso precisa apresentar cópias do RG e CPF, além do comprovante de residência na capital. Para quem vai tomar a segunda dose, é preciso levar o comprovante da aplicação da primeira dose.

Veja os locais de vacinação contra Covid-19 em Goiânia

Modalidade Pedestre:

Região Leste: Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais, Jardim Novo Mundo

Região Sudoeste: Escola Municipal Francisco Matias, Parque Anhanguera

Região Oeste: Escola Municipal Lions Club Bandeirante, Bairro Goiá

Região Noroeste: Escola Municipal Coronel José Viana, St. Cândida de Morais

Região Sul: Escola Rotary Goiânia Oeste, Jardim América

Região Norte: Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros, Jardim Guanabara I

Modalidade Drive-thru: