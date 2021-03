Homem invade Hugol, diz estar armado e ameaça funcionários, em Goiânia

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) e a equipe de Rondas Ostensivas Táticas (Rotam) foram acionadas na tarde desta segunda-feira (15/3) para atender uma ocorrência onde um homem invadiu o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) e ameaçou os funcionários.

Uma testemunha que estava no local disse que o homem chegou no hospital gritando que estava armado e seguiu para a ala de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Os funcionários do local pediram para que todos saíssem da recepção e aguardassem do lado de fora.

De acordo com a Polícia Militar (PM), quando os policiais chegaram ao local se depararam com o autor desarmado e chorando por causa dos problemas de saúde da sua esposa. Segundo relatos do suspeito, o médico responsável pela UTI disse que desligaria os aparelhos que mantinham a sua esposa viva e, por isso, ele tentou reverter a situação, adentrando o hospital de forma brusca.

Segundo funcionários da unidade de saúde, o suspeito ameaçou a integridade física de quem estava tentando impedir a sua entrada. Diante dos fatos e a pedido de representação do Hospital, todos os envolvidos foram encaminhados pra Central Geral de Flagrantes.

Hugol emite nota sobre invasão de homem na unidade de saúde, em Goiânia

Em nota, a equipe de comunicação da unidade hospitalar informou que não houve vítimas no incidente. Confira na íntegra: