Manifestantes liberam BR-153 após protesto contra decreto de Goiânia

A BR-153 foi totalmente liberada no fim da tarde desta segunda-feira (15/3), após dia de manifestação contra o novo decreto de Goiânia. A rodovia foi bloqueada nos dois sentidos ainda no início da manhã de hoje.

Após saírem da rodovia, os manifestantes foram para o Paço Municipal onde estavam dois representantes do movimento em reunião com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos). Os manifestantes se mostraram insatisfeitos com o resultado da reunião.

De acordo com a prefeitura, o pedido dos manifestantes é para a abertura da comércio e também do uso do ‘kit covid’ para o tratamento precoce contra a doença, mas esta último foi descartado pelo prefeito.

Já em relação ao comércio, o pedido dos manifestantes é que seja liberado o funcionamento delivery e drive-thru, até mesmo para o setor de roupas. A proposta será discutida na próxima reunião do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bloqueio promovido por manifestantes na BR 153 foi encerrado pacificamente. Ambos os sentidos da rodovia estão liberados. A PRF permanece no local monitorando o trânsito.

Protesto contra decreto de Goiânia

Um grupo de manifestantes protestou durante esta segunda-feira (15/3), contra as medidas restritivas estabelecidas no decreto de Goiânia para conter o avanço da Covid-19. O protesto teve início na porta do Paço Municipal, às 9h.

Os manifestantes saíram em passeata pela BR-153 e bloquearam o trânsito na altura do Paço Municipal, em ambos os sentidos da via, em Goiânia. A rodovia foi totalmente interditada por comerciantes e trabalhadores que são contra as medidas de restrição das atividades comerciais.

O local ficou ocupado pelos manifestantes durante todo o dia e só liberaram meia pista após o prefeito Rogério Cruz concordar em se reunir com representantes do grupo. De acordo com a PRF, o bloqueio provocou o congestionamento de cerca de 16 quilômetros.