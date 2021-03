Manifestantes protestam contra medidas restritivas do decreto de Goiânia

Um grupo de manifestantes protesta, nesta segunda-feira (15/3), contra as medidas restritivas estabelecidas no decreto de Goiânia para conter o avanço da Covid-19. O protesto teve início na porta do Paço Municipal e é acompanhado por agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Os manifestantes saíram em passeata pela BR-153 e bloquearam o transito na altura do Paço Municipal, em ambos os sentidos da via, em Goiânia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia está totalmente interditada por comerciantes e trabalhadores que são contra as medidas de restrição das atividades comerciais. Eles ainda reivindicam encontro com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), para flexibilização do decreto.

Alguns dos manifestantes que participam do ato não utilizam máscara e defendem o uso de alguns medicamentos para o tratamento precoce contra a Covid-19. No local há aglomeração de pessoas. (Veja abaixo as imagens)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local com viaturas e policiais em contato com as lideranças do movimento negociando a liberação do tráfego na rodovia. O congestionamento neste momento é de cerca de 5 quilômetros em cada sentido.

Novas medidas restritivas do decreto de Goiânia entram em vigor hoje; manifestantes pedem fim das medidas

Já está em vigor o decreto de Goiânia que determina novas restrições do comércio pelos próximos 14 dias. O documento leva em consideração o aumento sustentado do número de casos e óbitos confirmados, de solicitações de internação e das taxas de ocupação de leitos hospitalares.

De acordo com o texto do novo decreto, fica estabelecido que as atividades não essenciais, econômicas e não econômicas, terão seu funcionamento suspenso por 14 dias, seguidos por 14 dias de funcionamento, sucessivamente, como medida obrigatória de enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19,provocada pelo SARS-CoV-2 e suas variantes.