Manifestantes são recebidos por prefeito de Goiânia e liberam parte da BR-153

Uma manifestação nesta segunda-feira (15/3) na BR-153, deixou os dois lados da pista totalmente interditados por comerciantes e empresários que protestam contra as medidas restritivas do novo decreto de Goiânia. Os manifestantes liberaram parte da BR-153 após uma negociação com o prefeito de Goiânia.

O protesto começou às 9h no Paço Municipal e os manifestantes seguiram em passeata para a BR-153, onde cerca de 500 pessoas se reuniram. O prefeito Rogério Cruz concordou se reunir com dois representantes do grupo, se ao menos parte da rodovia fosse liberada. O Batalhão de Choque da Polícia Militar está no local pronto para liberar o trânsito, caso não haja negociação.

De acordo com a PRF, o bloqueio provocou o congestionamento de cerca de 16 quilômetros e agora o trânsito segue de forma lenta. A PRF ressalta que aproximadamente 90% do trânsito no local é composto por veículos de grande porte. Os motociclistas da PRF estão desde o início do bloqueio controlando o trânsito e desviando os veículos menores por vias alternativas por dentro da cidade.

Vereadora chora e fala sobre conversa que teve com prefeito de Goiânia sobre manifestação na BR-153

A vereadora Gabriela Rodart esteve presente na manifestação desta segunda-feira (15/3) e subiu ao gabinete do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) para falar em nome dos manifestantes. Entretanto, quando saiu da reunião fez uma transmissão nas redes sociais e, chorando, disse que foi coagida e estão “tentando responsabilizá-la por um movimento que é do povo”.

Enquanto chorava, a vereadora disse que não é líder do movimento, mas querem cassar seu mandato. “A gente não tem controle do que acontece com a população. Colocar a responsabilidade na Frente Conservadora não é correto, eles querem cassar o meu mandato”, Gabriela ainda afirmou que está “muito decepcionada com a gestão de Goiânia”.