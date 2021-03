Três são presos suspeitos de furtar joias, diamantes e pérolas em condomínio de Goiânia

Três homens foram presos suspeitos de furtar joias, diamantes e pérolas em um condomínio de Goiânia. A prisão foi efetuada pela pela Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), através da 23ª Delegacia Distrital de Polícia (DDP) de Goiânia, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia e no Rio Grande do Norte.

Os furtos aconteceram no dia 21 de fevereiro deste ano, em três residências no Condomínio Alphaville Araguaia, das quais foram levados vários objetos, como joias, relógios e aparelhos celulares. Segundo a PCGO, após ser informada sobre o crime, imediatamente a equipe iniciou as investigações para encontrar o veículo utilizado no transporte dos criminosos.

De acordo com a PC, várias imagens de câmeras espalhadas por vias municipais, estaduais e federais foram analisadas e, com isso, na última quarta-feira (10/3), a equipe conseguiu identificar todos os ocupantes do automóvel.

Suspeitos de furtar joias, diamantes e pérolas em condomínio de Goiânia, foram localizados na Bahia

Um dos suspeitos é uruguaio e os outros dois, gaúchos. Segundo a investigação, a autoria dos furtos seria do imigrante. Ainda de acordo com a PC, o grupo é suspeito de ter praticado furtos também em residências de Brasília, utilizando o mesmo veículo, cujas imagens foram exibidas por uma rede nacional de televisão.

Após a exibição das imagens os suspeitos teriam fugido, passando por vários Estados, como Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Ceará e Rio Grande do Norte. O pedido de prisão foi deferido na última quinta-feira (11/3), pela PCGO. Menos de 12h depois, os autores foram encontrados nas proximidades da cidade de Itabuna, na Bahia, dentro do veículo utilizado para os crimes.

Com os investigados, foram localizados vários objetos, como cédulas de dólar e real, joias, relógios, aparelhos celulares, entre outros. As Polícias Civis do Distrito Federal e do Ceará entraram em contato com a PCGO e informaram que inúmeras vítimas disseram ter sido alvo dos criminosos, nesses estados, e que joias valiosas foram furtadas pelo trio.

Segundo a PCGO, inicialmente a contagem dos objetos aponta para ao menos 200 joias subtraídas, entre ouro, diamantes e pérolas. O sucesso desta investigação foi dedicado pela Polícia Civil à Agente de Polícia Sara Cardoso, vítima da Covid-19, que faleceu no dia 7 de março. Sara auxiliou a equipe da 23ª DDP na identificação do veículo usado no crime.