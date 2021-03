Veja a lista de indicados ao Oscar 2021

Os concorrentes ao Oscar 2021 foram divulgados nesta segunda-feira, 15, e os vencedores serão conhecidos no dia 25 de abril. A cerimônia terá de ser em formato virtual, com transmissão ao vivo de vários locais, como o Dolby Theatre, em Los Angeles (EUA), o tradicional palco da festa.

Entre os indicados, Chadwick Boseman de Melhor Ator por sua atuação em A Voz Suprema do Blues, junto com Viola Davis, como Melhor Atriz pelo mesmo filme. A diretora Chloé Zhao vai concorrer na categoria por Nomadland, que terá também Frances McDormand na competição.

Com a pandemia de coronavírus, que obrigou o mundo a se adaptar ao isolamento social, o setor cultural teve que se adaptar rapidamente, como foi o caso das premiações. O Oscar não ficou de fora dessa nova ordem e precisou abrir mão do ritual que antecede a grande festa do cinema. Sem festas, entrevistas e seu disputado tapete vermelho.

“Neste ano que tanto exigiu das pessoas, a Academia está determinada a apresentar um Oscar como nenhum outro, enquanto prioriza a saúde pública e a segurança de todos aqueles que irão participar”, disse um porta-voz da Academia à revista Variety. “Para criar o show presencial que nosso público global quer ver, enquanto se adapta aos requisitos da pandemia, a cerimônia será transmitida ao vivo de vários locais, incluindo o famoso Teatro Dolby.”

Veja a lista com os indicados ao Oscar 2021:

MELHOR FILME

Meu Pai

Judas e o Messias Negro

Minari

Mank

Nomadland

Bela Vingança

O Som do Silêncio

Os 7 de Chicago

MELHOR ATRIZ

Viola Davis – A Voz Suprema do Blues

Andra Day – Estados Unidos vs Billie Holiday

Vanessa Kirby – Pieces of a Woman

Frances McDormand – Nomadland

Carey Mulligan – Bela Vingança

MELHOR ATOR

Riz Ahmed – O Som do Silêncio

Chadwick Boseman – A Voz Suprema do Blues

Anthony Hopkins – Meu Pai

Gary Oldman – Mank

Steven Yeun – Minari – Em Busca da Felicidade

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Maria Bakalova – Borat: A Fita de Cinema Seguinte

Glenn Close – Era Uma Vez um Sonho

Olivia Colman – Meu Pai

Amanda Seyfried – Mank

Yuh-Jung Youn – Minari – Em Busca da Felicidade

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Sacha Boron Cohen – Os 7 de Chicago

Daniel Kaluuya – Judas e o Messias Negro

Leslie Obom Jr. – Uma Noite em Miami

Lakeith Stanfield – Judas e o Messias Negro

Paul Raci – O Som do Silêncio

MELHOR DIREÇÃO

Chloé Zhao – Nomadland

Lee Isaac Chung – Minari – Em Busca da Felicidade

Emerald Fennell – Bela Vingança

David Fincher – Mank

Thomas Vinterberg – Druk – Mais uma Rodada

MELHOR FILME INTERNACIONAL

Another Round (Dinamarca)

Better Days (Hong Kong)

Collective (Romênia)

The Man Who Sold His Skin (Tunísia)

Quo Vadis, Aida? (Bósnia e Herzegovina)

MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

Borat

Meu Pai

Nomadland

Uma Noite em Miami

Tigre Branco

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

Judas e o Messias Negro

Minari – Em Busca da Felicidade

Promising Young Woman

O Som do Silêncio

Os 7 de Chicago

MELHOR FIGURINO

Emma – Alexandra Byrne

Mank – Trish Summerville

Ma Rainey’s Black Bottom – Ann Roth

Mulan – Bina Daigeler

Pinóquio

MELHOR TRILHA ORIGINAL

Destacamento Blood – Terence Blanchard

Mank – Trent Reznor, Atticus Ross

Minari – Em Busca da Felicidade – Emile Mosseri

Relatos do Mundo – James Newton Howard

Soul – Trent Reznor, Atticus Ross e Jon Batiste

MELHOR ANIMAÇÃO

Soul

Wolfwalkers

Dois Irmãos

A Caminho da Lua

Shaun, o Carneiro: A Fazenda contra-ataca

MELHOR CURTA

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

MELHOR CURTA DE ANIMAÇÃO

Se Algo Acontecer… Te Amo

Genius Loci

Yes People

Opera

Toca

MELHOR DOCUMENTÁRIO

Time

Crip Camp: Revolução pela Inclusão

My Octopuss Teacher

Collective

The Mole Agent

MELHOR DOCUMENTÁRIO EM CURTA-METRAGEM

Colette (Time Travel Unlimited)

A Concerto Is a Conversation (Breakwater Studios)

Do Not Split (Field of Vision)

Hunger Ward (MTV Documentary Films)

A Love Song for Latasha (Netflix)

MELHOR FOTOGRAFIA

Nomadland

Mank

Relatos do Mundo

Os 7 de Chicago

Judas e o Messias Negro

MELHOR MONTAGEM

O Som do Silêncio

Os 7 de Chicago

Meu Pai

Nomadland

Bela Vingança

MELHOR CABELO E MAQUIAGEM

A Voz Suprema do Blues

Pinóquio

Mank

Era uma Vez um Sonho

Emma

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

Speak Now – Uma Noite em Miami

Io Si (Seen) – Rosa e Momo

Fight for You – Judas e o Messias Negro

Hear my Voice – Os 7 de Chicago

Husavik – Eurovision Song Contest

MELHOR DESIGN DE PRODUÇÃO

Mank

Relatos do Mundo

Tenet

Meu Pai

A Voz Suprema do Blues

MELHORES EFEITOS ESPECIAIS

Tenet

O Céu da Meia-Noite

Love and Monsters

Mulan

O Grande Ivan

MELHOR SOM

O Som do Silêncio

Relatos do Mundo

Soul

Mank

Greyhound.