Ciclista fica gravemente ferido após ser atropelado por van, em Goiânia

Um ciclista de 20 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado por uma van dos Correios no fim da tarde desta segunda-feira (15/3), no Setor Bela Vista, próximo ao Aeroclube, em Goiânia.

De acordo com a Delegacia de Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), a van trafegava pela Avenida da Sede, sentido Jardim Hellou, na faixa da direita. Ao se aproximar da esquina com a Rua CB-8, o ciclista entrou na avenida.

O jovem não teria parado na esquina e entrou na frente da van, momento que foi atingido e arremessado para o alto, depois caído na pista. O motorista da van parou um pouco a frente e permaneceu no local. Ele fez o teste de bafômetro e o resultado foi negativo.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) e encaminhada em estado grave para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Em nota, a estatal informou que “segue colaborando com as investigações”.

Além do ciclista que ficou gravemente ferido após ser atropelado por van, motociclista bateu contra caminhão, em Goiânia

A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada, no último dia 22 de fevereiro, para atender uma ocorrência onde um motociclista morreu ao bater contra um caminhão, no Setor Moinho dos Ventos, em Goiânia.

Segundo informações e vestígios no local, o caminhão trafegava pela Avenida Moinho dos Ventos, sentido Leste/Oeste. A vítima fatal, identificada como Paulo dos Santos Rosa, de 66 anos, conduzia uma motocicleta, cor vermelha, pela mesma avenida, mas em sentido contrário ao caminhão.

Em determinado momento, Paulo virou à esquerda, em um retorno no canteiro central da avenida. Ao invés de parar, a vítima somente reduziu a velocidade e entrou na via, momento que aconteceu a batida entre os veículos.

Com o impacto, a vítima caiu cerca de 5 metros à frente, próximo ao meio fio do lado direito da avenida, a motocicleta ficou caída perto da calçada na esquina. A vítima morreu ainda no local. O motorista do caminhão fez o teste de bafômetro, cujo resultado foi negativo. Ele permaneceu no local até o término dos trabalhos.