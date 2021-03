Governo estadual anuncia medidas para combater efeitos da pandemia

O Governo do Estado lançou, juntamente com a divulgação do novo decreto estadual, uma nova etapa da Campanha de Combate à Propagação do Coronavírus. A ação, realizada pelo Gabinete de Políticas Sociais (GPS) e pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), irá chegar aos 246 municípios goianos. Assim, haverá distribuição de 250 mil cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social, que serão adquiridas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds). Além disso, a entrega de 200 mil máscaras N95 aos usuários do transporte coletivo da região Metropolitana de Goiânia e aumento no número de refeições servidas pelo Restaurante do Bem nas 13 unidades do Estado.

Também será mantida a distribuição de 150 toneladas de frutas e verduras pelo Banco de Alimentos da OVG, beneficiando 500 famílias por mês. Ademais, nesta etapa, empresas, entidades de classe e a sociedade civil também podem contribuir com a campanha. As doações deverão ser feitas pela Plataforma do Voluntariado.

Esta nova etapa da Campanha de Combate à Propagação do Coronavírus seguirá os moldes da campanha realizada em 2020, quando foram distribuídas mais de 500 mil cestas básicas em todo o Estado, de casa em casa, sem causar aglomeração e seguindo os cuidados para evitar a proliferação do vírus.

Durante a divulgação da Campanha de Combate à Propagação do Coronavírus, o governador Ronaldo Caiado também anunciou a liberação de R$ 28 milhões para o cofinanciamento estadual para o Sistema Único de Assistência Social (Suas). Assim, esse recurso poderá ser usado pelos municípios para execução de ações socioassistenciais e de estruturação da rede Suas durante a pandemia da Covid-19.

Governo de Goiás libera verba para empréstimos

O Governo de Goiás também anunciou a liberação de R$ 112 milhões para empréstimos a juro 0% para micro e pequenos empresários, desde que não demitam funcionários. Dessa maneira, o recurso atenderá também microempreendedores individuais (MEIs) e autônomos. Assim, as linhas de crédito serão operacionalizadas pela Agência de Fomento de Goiás (GoiásFomento), com opções de R$ 5 mil e até R$ 50 mil. A carência será de seis meses e até 36 meses para pagamento.

Donos de bares, restaurantes, hotéis, pousadas, agências de viagens e outras empresas do setor do turismo poderão contratar até R$ 50 mil. A taxa de juros será 100% subsidiada pelo Governo de Goiás. O prazo é de 36 meses para pagamento, com seis meses de carência.

Microempresas dos demais setores poderão contratar até R$ 21 mil. A taxa de juros também será 100% subsidiada pelo Estado, com igual prazo de carência e pagamento. Em ambas as situações, a contrapartida exigida pelo Governo de Goiás é que os empresários não demitam os funcionários. Ademais, Microempreendedores Individuais (MEIs) e trabalhadores autônomos poderão contratar até R$ 5 mil. A taxa de juros também será 100% subsidiada pelo Estado, porém com seis meses de carência e 24 meses para pagamento.