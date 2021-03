PC conclui investigação de estelionato contra servidores de Caldas Novas

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), através da Delegacia de Polícia (DP) de Caldas Novas, concluiu uma investigação do crime de estelionato praticado contra servidores municipais e estaduais das áreas da Saúde e da Educação, que realizaram curso de Mestrado no exterior e necessitavam convalidar os cursos em território nacional.

Segundo a PC, em 2019 um morador de Caldas Novas, que cursava medicina no Paraguai, conheceu as vítimas que também estudavam naquele país o curso de mestrado, e lhes prometeu a convalidação no Brasil ao custo de R$ 15 mil cada validação. Caso o diploma fosse convalidado, os servidores conseguiriam uma gratificação salarial.

Após dezenas de servidores de Caldas Novas pagarem pela certificação, surgiu a suspeita de que os certificados recebidos seriam falsos. Sendo assim, a Polícia Civil iniciou uma investigação que resultou na comprovação da fraude.

Suspeito de causar prejuízo a servidores de Caldas Novas falsificava e-mails de universidades

Após divulgar que os certificados eram falsificados, dezenas de vítimas procuraram a DP de Caldas Novas e denunciaram o autor. As vítimas comprovam através de depósitos bancários que o prejuízo já supera R$ 200 mil.

O investigado tentou escapar das acusações falsificando e-mails das universidades onde os certificados emitidos seriam validados. Porém, esta fraude também foi desvendada.

De acordo com a PC, ciente das denúncias e da investigação, o suspeito compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia, onde foi interrogado e confessou ter recebido os valores como forma de pagamento para providenciar os documentos de mestrado das vítimas.

O homem alegou ainda a participação de um outro envolvido, morador de São Paulo, que segundo ele, era responsável pela confecção dos certificados e também quem enviava os documentos fraudulentos. O autor foi preso e autuado pelos crimes de falsidade de documento público e estelionato e está sob responsabilidade do Poder Judiciário. Se condenado, a pena poderá superar os 5 anos de prisão.