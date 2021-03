Prefeito de Caldas Novas retorna ao cargo após se recuperar da Covid-19

O prefeito de Caldas Novas, Kleber Marra (Republicanos), retornou ao seu cargo nesta terça-feira (16/3), após 15 dias afastado para tratamento da Covid-19. Durante esse período, a prefeitura foi comandada pelo vice-prefeito da cidade, Sílio Junqueira.

De acordo com o prefeito, o trabalho agora é para combater o vírus, mas também encontrar soluções que não comprometam o andamento da cidade. “Não foi fácil vencer essa doença. Ela já provou que pode ser bastante letal. Temos de melhorar o enfrentamento à disseminação e promover o melhor tratamento possível em nossa cidade. Para que a cidade volte logo ao seu funcionamento normal.”

Kleber também reforçou o pedido para que as pessoas redobrem os cuidados com a covid-19. “Aproveito para pedir que todos continuem usando máscara e álcool gel e não se aglomerem. A pandemia ainda não acabou”, disse.

Família do Prefeito de Caldas Novas também se recupera da doença

De acordo com a Prefeitura, assim como o prefeito, sua família também teve pronta-recuperação. Kleber Marra foi internado junto com a filha Lara Marra, no Hospital Nossa Senhora Aparecida, em Caldas Novas, no dia 26 de fevereiro.

Segundo a Prefeitura, posteriormente os dois foram transferidos para o Hospital Órion, em Goiânia. A primeira-dama de Caldas Novas, Márcia Marra, de 42 anos, também precisou ser internada em Goiânia após piora no quadro de saúde devido a Covid-19. Ela estava se recuperando em casa, mas a família decidiu levá-la para capital.

Conforme o boletim divulgado pela Prefeitura na época, o prefeito e a filha estavam com “inflamação nos pulmões e sendo medicados. Eles respiram de forma espontânea, com suporte de oxigênio nasal. Funções cardíacas e renal normais”.

O prefeito de Caldas Novas testou positivo para a doença no último dia 15 de fevereiro. Ele acordou com sintomas, fez o teste rápido e o resultado deu positivo. Ele ainda foi ao Hospital de Retaguarda, onde foi atendido e realizou o exame PCR, que também teve resultado positivo para a doença.