Prefeitura retoma projetos Alfadown e Aprender a Pensar on-line

A prefeitura de Goiânia, por meio Secretaria Municipal de Educação (SME), e em parceria com a Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás), retomou as atividades on-line do Programa de Referência em Inclusão Social (PRIS). Dessa forma, o Projeto Alfadown e o Projeto Aprender a Pensar (PAP) estão com inscrições abertas para os crianças, jovens, adultos e para voluntários que queiram participar das ações.

Nesse semestre, também terão continuidade os encontros virtuais de formação com algumas escolas da rede, o PRIS nas escolas. A jornada do PRIS é realizada de forma remota por meio da Plataforma Teams. Além disso, as formações disponíveis são 100% on-line e abertas para profissionais da área, estudantes e pessoas que tenham interesse na temática.

Projeto Alfadown

O Projeto Alfadown tem objetivo de auxiliar no processo de alfabetização e letramento de crianças a partir de 6 anos, jovens e adultos com Síndrome de Down, utilizando o computador como ferramenta educacional. Assim, visa possibilitar o desenvolvimento de habilidades sociais. O projeto considera que estas são fundamentais para que, de fato, os educandos se apoderem do espaço social.

O atendimento é realizado por meio de atividades remotas, desde o início da pandemia. Dessa maneira, há formações dos voluntários, envio, acompanhamento e avaliação de atividades dos educandos. Ademais, organização e realização de lives, e contato on-line com pais e alunos.

Há vagas disponíveis e os interessados podem entrar em contato pelo telefone (62) 3309-6155.

Projeto Aprender a Pensar

O objetivo do Projeto Aprender a Pensar é estimular a autonomia dos educandos assistidos. Dessa maneira, busca a ampliação de capacidades e competências de pensamento e criatividade por meio da construção de valores como empatia, respeito, solidariedade, justiça, tolerância e responsabilidade.

O atendimento é direcionado a crianças, adolescentes e familiares com dificuldades no desenvolvimento e interação social, de escolas públicas e privadas, com idade entre 7 anos a 17 anos. Os encontros são realizados virtualmente, às terças-feiras, divididos em grupos de até seis participantes, sempre das 14h30 às 16h, pela Plataforma Teams.

Para as inscrições ou mais informações, você pode ligar nos seguintes números: (62) 3309-6154, (62) 98181-5551 e (62) 98204-4577.