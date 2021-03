Quatro cidades goianas registram variante do coronavírus de Manaus

Dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES), até o momento, apontam que quatro cidades goianas já registraram casos confirmados da variante do coronavírus de Manaus (P1), que está em transmissão comunitária em Goiás.

Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde do estado (SES), Flúvia Amorim, essa linhagem de Manaus está entre as que mais preocupam o governo, pois é mais contagiosa e tem maior capacidade de se replicar no organismo. A variante foi detectada em Goiás nas amostras de pacientes que vieram de Manaus para serem tratados em hospitais goianos.

Os registros ainda apontam que, em fevereiro, duas novas variações foram detectadas, sendo a B.1.1.7, que surgiu no Reino Unido e a P2, também originada em Manaus.

Variante do coronavírus de Manaus é registrada em quatro cidades goianas

Nesta semana, a variante P1 do coronavírus foi encontrada em um morador de Catalão, na região sudeste do estado. O homem, de 40 anos, não tem histórico de viagens recente e passou o período de quarentena em casa. Nos últimos dias, Catalão registrou alta nos casos e tem 6.544 infectados e 204 mortes, segundo dados do boletim epidemiológico desta segunda-feira (15/3).

De acordo com a SES, essa nova variante P1 também foi encontrada em outras três cidades, sendo três pacientes de Goiânia, quatro de Anápolis e um caso de uma idosa de 60 anos, em Águas Lindas de Goiás, que morreu em um hospital do Distrito Federal. A paciente não tinha histórico recente de viagens pelo país.

Casos de Covid-19 em Goiás

A SES informou, em boletim epidemiológico desta segunda-feira (15/3), que há 437.233 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano. Destes, há o registro de 414.688 pessoas recuperadas e 366.499 casos suspeitos em investigação. Já foram descartados 237.062 casos.​

Há 9.587 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,19%. Há 249 óbitos suspeitos que estão em investigação.