Secult Goiás irá liberar R$ 2 milhões para espaços culturais e artistas

A Secretaria de Cultura de Goiás (Secult Goiás) divulgou, nesta terça-feira (16/3), que irá lançar o edital de Chamamento para Dinamização de Espaços de Cultura do Fundo Cultural de Goiás. Assim, ficará autorizada a destinação de R$ 2 milhões da Lei Orçamentária Anual da pasta “para apoiar locais privados ou municipais que promovam atividades culturais, bem como geração de renda aos trabalhadores da cultura”. As inscrições, que devem ser abertas ainda no mês de março, serão pela plataforma Mapa Goiano.

De acordo com o secretário interino da Secult, César Moura, o edital visa ser mais uma via de apoio no enfrentamento à pandemia de Covid-19. “Com os espaços sem poder receber público, é preciso garantir a subsistência das famílias que dependem desses postos de trabalho”, ressalta. Ademais, segundo a Secult Goiás, a previsão é de que sejam mantidos 1.050 empregos diretos com esta ação.

Como será o edital da Secult Goiás

O edital da Secult Goiás irá destinar R$ 1,25 milhão para contemplar mais de 50 espaços como teatros, galerias de arte, cinemas e centros culturais. Além disso, entidades culturais cineclubes e pontos de cultura privados (com ou sem fins lucrativos), ou públicos, ligados às prefeituras do interior goiano. Aos espaços públicos municipais, será reservada cota preferencial de 50%.

Os R$ 750 mil restantes serão destinados a nove projetos que visem apoiar eventos e festivais culturais produzidos para a internet nas áreas do circo, dança, artes visuais, música, teatro, letras e cinema. Também haverá cota preferencial de 50% para projetos municipais, voltados ao fomento no interior goiano.