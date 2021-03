Aparecida de Goiânia segue com isolamento social por escalonamento regional

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia informou que não vai aderir ao decreto do Governo de Goiás e segue com o isolamento social por escalonamento regional. O documento estadual prevê o isolamento social intermitente 14×14, inicialmente 14 dias de fechamento, seguido por 14 dias de flexibilização.

Em nota, a prefeitura informou que o modelo de “isolamento social intermitente por escalonamento regional é semelhante ao modelo 14 por 14 dias. Considerando um ciclo de 28 dias, cada macrozona vai fechar 14 dias também.”. Além disso, de acordo com a administração municipal, várias atividades econômicas não essenciais estão com as atividades suspensas, independente do escalonamento regional.

“O escalonamento regional praticamente suspende tudo entre segunda e sexta-feira – até supermercados. As exceções ao escalonamento regional são mínimas e todos devem seguir o rigoroso protocolo de segurança sanitária. Esclarece ainda que a Portaria continua em vigor até a realização da reunião semanal, prevista para sexta-feira.”, informou.

Governo de Goiás orienta fechamento do comércio em Aparecida de Goiânia

De acordo com o governador Ronaldo Caiado (DEM), municípios que estão em situação considerada de calamidade, devem seguir o decreto estadual, pois ele sobrepõe o documento municipal. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES) do Painel Covid-19, Aparecida de Goiânia está enquadrada na Região Centro Sul, atualmente em estado de calamidade.

Nesta quarta-feira (17/3), a Polícia Militar do Estado de Goiás orientou comerciantes para o fechamento do comércio em diversas regiões de Aparecida de Goiânia, mas a prefeitura esclareceu que o decreto municipal continua em vigor. Confira na íntegra a nota: