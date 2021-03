Centro Cultural Octo Marques inicia atividades virtuais

A Secretaria de Cultura de Goiás (Secult Goiás) inicia neste mês de março uma série de atividades que pretendem “ocupar” e movimentar o Centro Cultural Octo Marques, unidade da pasta localizada no edifício Parthenon Center, no Centro de Goiânia. Assim, entre as atividades, está programado o projeto Vitrine Cultural. Trata-se de uma exposição de peças gráficas montadas nas vitrines do local.

Por conta da pandemia da Covid-19, a exposição e as aulas serão realizadas de forma on-line, respeitando o distanciamento social e todas as normas sanitárias de precaução ao vírus.

A mostra Vitrine Cultural foi montada nas vitrines localizadas nos corredores do Centro Cultural Octo Marques. Dessa maneira, tem a composição de aproximadamente 250 peças gráficas. Entre as obras, há catálogos de arte, cartazes, folders, postais e livros nas categorias de arte, poesia e ensaio. Assim, em sua maioria, são biografias de goianos ilustres na arte e na política cultural do estado.

A exposição foi filmada e estará disponível nas redes sociais da Secult Goiás ainda no mês de março. Além disso, a mostra continuará exposta ao público quando for permitida a abertura do local. A ideia é que as peças também sejam sempre atualizadas e relevantes aos visitantes.

Segundo a gerente de Eventos Culturais, Artes Visuais e Galerias, Cláudia Fernandes, a intenção foi priorizar a utilização do acervo. Ele abrange a produção gráfica nas áreas de artes visuais, teatro, dança, literatura e audiovisual, de 1990 a 2020.

“Com isso, visamos homenagear a comunidade artística, além de levar ao público um panorama abrangente e curioso, não só da riqueza e diversidade cultural de Goiás, mas também da evolução das artes gráficas no estado, destacando a importância e o registro dessas publicações na difusão artística goiana”, comentou Cláudia.

Curso de Iniciação à Aquarela no Centro Cultural Octo Marques

O Curso de Iniciação à Aquarela será ministrado pela professora Sandra Moreira. Ele é destinado a alunos iniciantes ainda sem noções básicas sobre a técnica. A proposta é a introdução do universo da pintura em aquarela com exercícios práticos da técnica. Assim, a ministrante irá ensinar os procedimentos básicos, com o uso dos pincéis, das tintas e suas pigmentações e como misturar as cores por meio de sobreposições, estruturar figuras e como criar manchas e realizar a fusão das cores.

As inscrições podem ser feitas entre os dias 17 e 31 de março. Dessa forma, o candidato deverá preencher a ficha de inscrição no site da Secult Goiás, que deve ser encaminhada para o e-mail: [email protected]. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada das fichas de inscrições. O excedente formará um cadastro reserva para futuras turmas.

A turma de 12 alunos terá aulas entre os dias 6 de abril a 1º de julho, todas as quartas e quintas-feiras, das 14h às 16h.