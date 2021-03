Goiás tem apenas 15 leitos de UTI disponíveis para Covid-19

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), nesta quarta-feira (17/3), os hospitais da rede pública de Goiás têm apenas 15 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), voltados para os casos de Covid-19, disponíveis. O total de ocupação das vagas é de 97,16%.

Segundo a SES-GO, os leitos disponíveis estão em Goiânia, Jataí, Luziânia, Itumbiara, São Luís de Montes Belos e Catalão. Na capital, o Estado possui quatro vagas de UTI para tratamento da Covid-19 no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), outras quatro no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) e uma no Hospital de Campanha para Enfrentamento do Coronavírus (HCamp).

Em Jataí há uma vaga de UTI disponível no Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho (HCSC). Já em Catalão, há uma vaga na Santa Casa de Misericórdia. As outras vagas estão nos HCamp de Luziânia, São Luís de Montes Belos e Itumbiara.

As enfermarias da rede pública estadual apresentam 89.18% de ocupação, tendo 69 leitos disponíveis para tratamento da Covid-19. Os dados foram coletados no portal da SES-GO às 14h30.

Goiás tem apenas 15 Leitos de UTI e taxa de ocupação na capital é de 98%

Segundo o boletim Covid da prefeitura de Goiânia na última terça-feira (16/3), a ocupação de leitos na Capital é de 92,92% para terapia intensiva e de 77,17% para enfermarias.

De acordo com a SES-GO, já são 444, 750 casos de Covid-19 no território goiano. Destes, há o registro de 421, 504 recuperados e 374,361 casos suspeitos em investigação. Há 9. 910 óbitos confirmados, o que significa uma taxa de letalidade de 2,23%. Já o número de óbitos suspeitos que estão em investigação é de 254.

Mapa de leitos em Goiás

O Projeto Mapa de Leitos foi desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde baseado no conceito de Business Intelligence, partindo do princípio de integração de dados e padronização dos mesmos de acordo com as regras de negócio. Os gestores do Sistema Único de Saúde devem divulgar diariamente em seus sites oficiais o Mapa de Leitos de internação de todos os estabelecimentos de saúde sob sua gestão, informando os leitos disponíveis, ocupados, reserva técnica e bloqueados.

A finalidade do Mapa de Leitos é apresentar à comunidade, de forma transparente e em tempo real, a situação de todos os leitos SUS, Gerais e UTI nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado da Saúde.