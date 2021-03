Jovem é preso suspeito de matar homem após encontro, em Água Fria de Goiás

A Polícia Civil (PC), por meio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Planaltina, cumpriu nesta terça-feira (16/3) um mandado de prisão preventiva contra um jovem suspeito de matar um homem após um encontro, em Águas Fria de Goiás, a cerca de 290 quilômetros de Goiânia.

Conforme informações, o homicídio aconteceu em novembro de 2020. O que chamou a atenção da equipe foram as peculiaridades do crime, pois a vítima foi encontrada morta em casa com um único golpe no abdômen. Além disso, a vítima estava deitada completamente nua, sem sinais de luta ou defesa. Também não havia sinais de arrombamento na residência.

Diante de todos esses fatos, a linha de investigação foi estabelecida tendo principal suspeito de uma pessoa próxima, inserida no contexto social da vítima, ou com algum tipo de relação íntima de afeto, tendo em vista a confiança de estar em sua residência.

A prisão do suspeito de matar homem após encontro, em Água Fria de Goiás

Após as investigações e colheita de inúmeros depoimentos, a Polícia Civil descobriu que a vítima, que era homossexual, mantinha encontros casuais com alguns garotos da região. Por isso, a equipe começou a identificar e localizar os possíveis suspeitos.

Através do serviço de inteligência, a equipe policial descobriu quem teria praticado o crime e que o suspeito mantinha encontros amorosos com a vítima há meses, mediante pagamento em dinheiro. De acordo com a PC, os encontros ficaram cada vez mais frequentes, o que fez com que também ocorresse alguns desentendimentos entre a vítima e o suspeito.

Após mais um desses encontros casuais na casa da vítima, os dois se desentenderam, o autor esperou a homem dormir e o acertou com um golpe de faca no abdômen, fugindo em seguida. O corpo do homem foi encontrado sem roupa em cima da cama. Após intensas investigações, o suspeito foi localizado e preso. Ele encontra-se à disposição do Poder Judiciário.