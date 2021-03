Manifestantes colocam fogo em pneus e fecham BR-070, em Águas Lindas de Goiás

Em terceiro dia de protestos em Goiás, manifestantes colocaram fogo em pneus e fecharam a BR-070, no km 1, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). A PRF ainda informou que outro ponto de interdição foi feito no km 3, em frente a um posto de combustível.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista foi totalmente interditada e houve congestionamento de cerca de dois quilômetros. O movimento começou na tarde de hoje e às 16h36 não havia mais manifestantes no local e a via foi totalmente liberada. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi acionado para acabar com o incêndio nos pneus.

Conforme informações, aproximadamente 20 manifestantes estiveram no local pedindo o fim do decreto estadual, que prevê o revezamento de atividades no modelo 14 por 14, iniciando com 14 dias de fechamento, seguidos de 14 dias de flexibilização. O grupo ainda protestou contra o preço dos combustíveis.

[custom_player src=’zoevideos.net/player/scc52332ddce55e903c16ae34b88fb532′]

Manifestantes protestam contra decretos, em Goiás

Os protestos começaram em Goiânia na última segunda-feira (15/3), quando manifestantes saíram do Paço Municipal e bloquearam a BR-153 em protesto contra o decreto municipal, que prevê o fechamento de atividades não essenciais por 14 dias.

A BR-153 foi totalmente liberada no fim da tarde de segunda-feira (15/3). Após saírem da rodovia, os manifestantes foram para o Paço Municipal onde estavam dois representantes do movimento em reunião com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos). Os manifestantes se mostraram insatisfeitos com o resultado da reunião.

Na terça-feira (16/3), um grupo de manifestantes fechou a Avenida Anhanguera em protesto contra o fechamento do comércio, em Goiânia. Os manifestantes pretendiam interditar novamente a BR-153, mas desistiram da ideia após reforço da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Com cartazes e faixas, o grupo criticou as medidas adotadas pelo prefeito Rogério Cruz. O transito ficou lento por alguns minutos. A manifestação começou às 14h e encerrou por volta das 16h, quando cos manifestantes chegaram na Praça da Bíblia.