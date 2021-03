Menores são apreendidos suspeitos de latrocínio em Aparecida de Goiânia

Nesta quarta-feira (17/3), a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por meio da equipe da Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (Depai) de Aparecida de Goiânia, apreendeu dois menores suspeitos de latrocínio, roubo seguido de morte, no Setor Colonial Sul, em Aparecida de Goiânia.

O crime aconteceu no dia 3 de julho do ano passado. A vítima, Vivaldo Gomes da Silva, de 52 anos, estava em casa quando os adolescentes, ambos de 17 anos, aproveitando de sua confiança, entraram no local para roubar seus bens. Em seguida, mataram o proprietário com várias facadas e pauladas, deixando o rosto da vítima desfigurado.

De acordo com a PCGO, os adolescentes levaram vários bens, incluindo o veículo da vítima e o cartão do banco com senha, que usaram para fazer saques de mais de R$ 11 mil. Após investigações, um dos suspeitos foi encontrado em Aparecida de Goiânia, enquanto o outro foi apreendido em Ceilândia, no Distrito Federal, cidade para onde fugiu após o cometer o crime.

Em outro caso, suspeitos de latrocínio de motorista de aplicativo são presos, em Goiânia

No dia 29 de junho do ano passado, um motorista de aplicativo, de 58 anos, foi assassinado a facadas no Setor São Francisco, em Goiânia. De acordo com informações da Polícia Civil, um jovem de 19 anos e um adolescente de 16 foram preso e apreendido, suspeitos de envolvimento no crime de latrocínio.

Segundo a PC, na época, o terceiro suspeito, também menor de idade, ainda não teria sido encontrado. Os dois adolescentes pretendiam roubar o veículo e escondê-lo na casa do jovem.

O corpo do motorista de aplicativo, Carlos Roberto da Silva, foi encontrado por funcionários da Companhia de Urbanização de Goiânia (COMURG), enquanto faziam a limpeza na região, com diversas perfurações e sem documentos de identificação. Já o carro da vítima foi encontrado capotado, após colisão com árvores, na Avenida Luísa Coimbra Bueno, no Jardim Cerrado, em Goiânia.