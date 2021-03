Vapt Vupt suspende atendimentos por 14 dias, em Goiás

As unidades do Vapt Vupt em todo estado terão os atendimentos suspensos pelos próximos 14 dias, a partir desta quarta-feira (17/3). A interrupção das atividades segue em conformidade com o novo decreto, que prevê medidas de isolamento social mais rígidas diante do agravamento da situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia de Covid-19.

De acordo com a Secretaria de Estado da Administração (Sead), em razão da alta demanda, e de uma maior antecedência no agendamento, os usuários com emissão do documento de identidade marcada para as datas de interrupção do serviço (17 a 30 de março) devem aguardar o contato dos colaboradores do Vapt Vupt. A equipe do programa irá remarcar o atendimento para o decorrer dos 14 dias de flexibilização, a partir do dia 31 de março.

Já os usuários que tinham agendado qualquer outro serviço no Vapt Vupt, no intervalo dos 14 dias de suspensão das atividades, precisam marcar o procedimento novamente e aguardar o período de reabertura das agências para realização do atendimento.

Reabertura das agências do Vapt Vupt, em Goiás

O funcionamento nos 14 dias de flexibilização continuará ocorrendo da mesma forma, somente por meio de agendamento prévio no endereço eletrônico do Vapt Vupt. O cidadão que tem serviços programados nas datas não impactadas pelo novo decreto terá os atendimentos mantidos sem modificações.

O funcionamento das unidades obedecerá à modalidade de escalonamento das atividades, que se inicia com 14 dias de suspensão, seguidos por 14 dias de funcionamento.

Atividades presenciais para servidores do Estado

O Governo de Goiás publicou, em edição extra do Diário Oficial divulgado nesta terça-feira (16/03), o decreto nº 9829, que institui o sistema de revezamento das atividades presenciais para os servidores estaduais da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo estadual, exceto para os colaboradores das atividades consideradas essenciais.

A partir desta quarta-feira (17/3), o funcionamento dos órgãos obedecerá à modalidade de escalonamento das atividades, que se inicia com 14 dias de suspensão, seguidos por 14 dias de funcionamento, e assim sucessivamente.