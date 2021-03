Veja as cidades de Goiás que devem ou não aderir o decreto estadual

Após a publicação do decreto estadual que determina a restrição de atividades não essenciais por 14 dias, prefeituras de algumas cidades de Goiás estão avaliando se vão ou não aderir as determinações. Alguns municípios já sinalizaram que não pretendem aderir ao documento, outras ainda devem se reunir para definir.

De acordo com o governador Ronaldo Caiado (DEM), municípios que estão em situação considerada de calamidade devem seguir o decreto estadual ou impor medidas mais rígidas, se for o caso. O governo ainda prevê intervenção em caso de descumprimento do decreto.

Em coletiva nesta terça-feira (16/3), o titular da Casa Civil, Alan Tavares, disse que os municípios poderão flexibilizar as restrições de acordo com as condições epidemiológicas. “Municípios que estão classificados em situação de calamidade não vão poder flexibilizar as medidas. Os que estão em situação crítica ou de alerta vão poder flexibilizar, mas dentro dos critérios estabelecidos pela SES-GO. Com isso, temos maior controle e coordenação das medidas”, argumentou.

Algumas cidades de Goiás que devem ou não aderir o decreto estadual

Goiânia

Em Goiânia, a Prefeitura informou que não deve alterar o decreto que entrou em vigor na última segunda-feira (15/3), pois as determinações são similares às previstas no documento estadual.

Aparecida de Goiânia

Em Aparecida de Goiânia, a prefeitura informou que não vai aderir ao decreto do Governo de Goiás e segue com o isolamento social por escalonamento regional. Em nota, a prefeitura informou que o modelo de “isolamento social intermitente por escalonamento regional é semelhante ao modelo 14 por 14 dias. Considerando um ciclo de 28 dias, cada macrozona vai fechar 14 dias também.”.

Caldas Novas

Já em Caldas Novas, a prefeitura prorrogou por seis dias o último decreto municipal, que prevê a suspensão de todas as atividades não essenciais. Além disso, anunciou que está preparando um projeto com novas medidas para a retomada da economia no municípios.

Anápolis

A Prefeitura de Anápolis já comunicou que deve aderir às determinações do estado de Goiás, com revezamento de atividades 14 por 14. As medidas já começaram a valer nesta quarta-feira (17/3).

Rio Verde

Em Rio Verde, o município anunciou que seguirá as restrições contra a Covid-19 nos moldes do decreto do Governo de Goiás. De acordo com o prefeito Paulo do Vale, o aumento do número de casos e das taxas de ocupação de leitos no município fizeram com que as medidas fossem intensificadas.

Catalão

Na cidade de Catalão, a prefeitura informou que ainda está analisando as medidas estaduais, pois já havia publicado um decreto que determina a interrupção de todas as atividades, pelos próximos 8 dias, a contar de 15 de Março de 2021.