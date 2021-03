Covid-19: Goiânia vacina idosos a partir de 73 anos na próxima segunda (22)

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia começa a vacinar idosos a partir de 73 anos contra a Covid-19 na próxima segunda-feira (22/3). Não é necessário agendamento. Idosos com iniciais A a J podem receber a primeira dose na segunda-feira, já com iniciais de K a Z na terça-feira (23/3).

A vacinação será feita das 8h às 17h, em nove postos distribuídos em diversas regiões, sendo seis escolas municipais e três pontos de drive-thru (veja abaixo). Aqueles que forem tomar a primeira dose devem levar cópias dos documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de endereço.

A ampliação da faixa etária foi possível devido o recebimento de 25.800 doses da vacina Coronavac nesta quarta-feira (17/3). Do total, 15.800 serão destinadas à primeira dose dos novos grupos, enquanto 10 mil serão administradas como segunda dose de idosos que já passaram pela primeira etapa da vacinação.

Nesta quinta-feira (18/3), a Prefeitura vacina idosos a partir de 74 anos na primeira dose e finaliza o reforço com a segunda dose em pessoas a partir de 84 anos.

Confira a lista dos locais de vacinação contra Covid-19, em Goiânia

Modalidade pedestre

Região Leste: Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais Endereço, Jardim Novo Mundo

Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais Endereço, Jardim Novo Mundo Região Sudoeste: Escola Municipal Francisco Matias, Parque Anhanguera

Escola Municipal Francisco Matias, Parque Anhanguera Região Oeste: Escola Municipal Lions Club Bandeirante, Bairro Goiá

Escola Municipal Lions Club Bandeirante, Bairro Goiá Região Noroeste: Escola Municipal Coronel José Viana, St. Cândida de Morais

Escola Municipal Coronel José Viana, St. Cândida de Morais Região Sul: Escola Rotary Goiânia Oeste, Jardim América

Escola Rotary Goiânia Oeste, Jardim América Região Norte: Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros, Jardim Guanabara I

Modalidade drive-thru

Shopping Passeio das Águas – Acesso exclusivo pela entrada da Av. Perimetral

– Acesso exclusivo pela entrada da Av. Perimetral Pontifícia Universidade Católica de Goiás – Área I, Setor Leste Universitário

– Área I, Setor Leste Universitário Shopping do Cerrado, Setor Aeroviário

Casos de coronavírus em Goiânia

Até o momento, Goiânia já registra 123.397 casos confirmados da Covid-19. Do total de casos, há o registro de 9.953 internações, 118.363 pessoas recuperas e 3.124 mortes.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), uma nova cepa mais contagiosa foi detectada na capital, mais conhecida como a cepa de Manaus. De 30 amostras analisadas, 93%, ou seja, 28 amostras são da nova variante, enquanto que as outras duas eram do Rio de Janeiro e do Reino Unido.

O secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso, explicou que a prevalência dessa variante confirma a situação que já vinha sendo observada. Ou seja, “uma alta súbita de internações devido a um vírus com maior poder de virulência e contágio, que também hospitaliza pessoas de menor idade. Diferente do que se observava na onda anterior, do ano passado, quando a grande maioria das pessoas hospitalizadas eram idosas e tinham comorbidades”, alertou.