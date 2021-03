Goiânia realiza nova testagem por antígeno para Covid-19

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza nesta sexta-feira (19/3) mais uma testagem de antígeno da Covid-19. Assim como na última semana, os exames serão feitos por agendamento (que já está disponível), no link disponibilizado no site da SMS. Assim, o objetivo é monitorar as regiões que apresentam maior transmissibilidade do vírus. Dessa forma, os testes ocorrerão em seis escolas da capital, somente na modalidade pedestre.

A estratégia da testagem por agendamento acontece para evitar aglomeração de pessoas durante a espera. Nos locais indicados, basta informar nome completo, CPF e endereço de e-mail. As guias também informam as escolas onde os testes serão realizados, bem como os horários disponíveis.

A testagem por antígeno para Covid-19 em Goiânia é realizada em pessoas a partir de 12 anos de idade que não apresentam sintomas. Os sintomáticos devem procurar uma unidade de saúde. O procedimento é feito através da coleta do material no nariz por meio de swab. O resultado fica pronto em cerca de 20 minutos após a coleta.

Balanço da testagem por antígeno para Covid-19 em Goiânia

Desde o início da testagem ampliada da população, no dia 5/8, até a última sexta-feira (12/3) foram realizados 134.674 testes de antígeno, sendo que 16.168 tiveram resultado positivo para a Covid-19, o que representa 12%.