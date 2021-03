Goiás confirma mais de 10 mil mortes por Covid-19

Dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), atualizados na manhã desta quinta-feira (18/3), apontam que Goiás já confirma mais de 10 mil mortes por Covid-19. Em menos de 24h, foram mais de 100 óbitos confirmados.

A primeira morte em decorrência da doença em Goiás foi registrada no dia 26 de março de 2020, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Hoje, quase um anos depois do primeiro registro, Goiás soma 10.024 óbitos.

Do total de mortes, 5.790 são vítimas do sexo masculino e 4.234 do sexo feminino. A taxa de letalidade é de 2,25%. No Estado, há 271 óbitos suspeitos em investigação.

Conforme os dados da plataforma estadual, a maioria das mortes, até o momento, é registrada em pessoas com mais de 60 anos, totalizando 7.365 óbitos. Na faixa etária de 30 a 59 anos são 2.508 mortes.

Em relação as comorbidades, 3.542 vítimas fatais possuíam doença cardiovascular, outras 2.671 tinham diabetes, 729 eram acometidas por doenças respiratórias e 204 apresentavam imunossupressão.

Goiás tem 445.763 casos e mais de 10 mil mortes por Covid-19

O estado tem, atualmente, 445.763 casos confirmados; 423.190 recuperados; 376.133 casos suspeitos e 239.059 descartados. Ainda conforme os dados da plataforma estadual, Goiás registra 90.592 casos confirmados da doença entre jovens de 20 a 29 anos. Já entre adultos de 30 a 39 anos são 104.734 confirmações, esta faixa etária concentra o maior número de casos do estado.

Entre pessoas de 40 a 49 anos somam 85.725 casos da doença. Em Goiás, 60.693 casos de infecção pelo novo coronavírus são adultos de 50 a 59. Idosos com mais de 60 anos somam 61.141 casos confirmados da doença.

Profissionais de saúde com coronavírus em Goiás

Dados da Secretaria Estadual de Saúde apontam que 8.526 profissionais de saúde já foram contaminados com o novo coronavírus, representando 1.9% do total.

A maioria das infecções são de técnicos e auxiliares de enfermagem, com 3.453 casos. Em seguida estão os enfermeiros com 1.823 contaminações. Os médicos somam 868 casos confirmados.

Vacinação Covid-19

Dados do boletim oficial da SES-GO, divulgado na tarde desta quarta-feira (17/3), aponta que já foram aplicadas 310.110 doses das vacinas contra a Covid-19 referente à primeira dose em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 91.253 pessoas. Esses dados são preliminares.

Em relação ao recebimento e distribuição de vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 718.680 doses, sendo 599.680 da CoronaVac e 119.000 da AstraZeneca. Destas, foram distribuídas 577.060 doses, sendo 458.060 da CoronaVac e 119.000 da AstraZeneca.