“Não está sendo fácil”, diz Caiado em live sobre 10 mil mortes por Covid-19, em Goiás

Em pronunciamento oficial sobre as 10 mil mortes por Covid-19, na tarde desta quinta-feira (18/3), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), afirmou que “não está sendo fácil” e insistiu para que a população coopere com as medidas para conter o avanço da doença no estado. “Hoje é um dia triste. Infelizmente, já perdemos mais de dez mil vidas para a Covid-19. Eu peço a vocês que, por favor, entendam o momento que nós estamos vivendo. São vidas, não números.”, ponderou.

Ao falar sobre a nova variante da Covid-19 em Goiás, Caiado alertou que o poder de transmissibilidade e carga viral são muito maiores que da primeira onda da pandemia. “Por isso nós pedimos a compreensão de todos vocês.[…] Vocês tão vendo que os leitos estão esgotando. Nós precisamos que vocês nos deem esses 14 dias pra que possamos salvar mais vidas.”, clamou Caiado à população.

Durante a live, Caiado também se solidarizou com as mais de 10 mil famílias enlutadas devido a Covid-19. “Meus sentimentos de pesar, solidariedade a todas as famílias que perderam entes queridos. Quantos também não perdi amigos, pessoas queridas, por isso eu insisto, por favor, vamos dar condições para nossas equipes e nossos hospitais possam funcionar”.

Por fim, o governador enfatizou que este é o momento de lutar pela vida. “Agora quero me dirigir a toda população de Goiás, como Governador e médico: O momento é de lutar pela vida. Este é indiscutivelmente o mais importante de todas as nossas metas. Conto com vocês”, finalizou.

Veja o vídeo na íntegra:

10 mil mortes por Covid-19 em Goiás

Dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), atualizados na manhã desta quinta-feira (18/3), apontam que Goiás já confirma mais de 10 mil mortes por Covid-19. A primeira morte em decorrência da doença em Goiás foi registrada no dia 26 de março de 2020, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Hoje, quase um anos depois do primeiro registro, Goiás soma 10.045 óbitos.

No total, há 447.747 casos de doença pelo coronavírus 2019 no território goiano. Destes, há o registro de 424.231 pessoas recuperadas e 378.388 casos suspeitos em investigação. Já foram descartados 239.346 casos.​