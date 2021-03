Recém-formada, médica de 30 anos morre vítima da Covid-19, em Goiânia

A médica Amanda Tallita da Silva, de 30 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (17/3) vítima da Covid-19, em Goiânia. Ela era recém-formada e atuou na linha de frente de combate ao coronavírus em um hospital do estado.

Conforme informações, a médica deu entrada no Hospital de Campanha de Goiânia (Hcamp) no último sábado (13/3), no mesmo dia foi encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde ficou internada por cinco dias. A unidade de saúde informou que a profissional não resistiu à doença.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Caldas Novas, Amanda atuou em alguns plantões de trocas de turnos com colegas no Hospital de Retaguarda, que é especializado no tratamento de pacientes com a doença. A secretaria até deu entrada no processo de contratação, mas não foi finalizado.

A médica estava inscrita há três meses no Conselho Regional de Medicina de Goiás (Cremego). Sua inscrição foi feita no dia 17 de dezembro de 2020. Em nota, o Cremego lamentou a morte da profissional. “O Cremego se solidariza com a família, os amigos e os médicos goianos neste momento de dor”.

Médica de 30 anos morre vítima da Covid-19, Goiás soma mais de 8,5 mil casos entre profissionais de saúde

Dados da Secretaria Estadual de Saúde apontam que 8.526 profissionais de saúde já foram contaminados com o novo coronavírus no estado. O total de infectados em Goiás já passa de 447 mil, segundo última atualização, às 11h41 desta quinta-feira (18/3).

Os dados mostram que os profissionais de saúde representam 1.9% do total das infecções pela covid-19. A categoria mais contaminada é a dos técnicos e auxiliares de enfermagem, com0.8%. Em seguida estão os enfermeiros com 0.4% dos casos. Os médicos apresentam taxa de 0.2% das contaminações.

Veja na lista a quantidade de profissionais contaminados: