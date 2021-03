Aparecida retoma vacinação para idosos com mais de 70 anos em drive-thrus e UBS´s

Com a chegada de novas doses da vacina Coronavac em Aparecida de Goiânia, a cidade retoma a aplicação da primeira dose em idosos com mais de 70 anos nos drive-thrus da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades, a partir desta sexta-feira (19/3) sem necessidade de agendamento. Para quem não possui veículo e não consegue ir até os drive-thrus, a vacinação estará disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim, mediante agendamento pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. O link para acesso à ferramenta está disponível no site da Prefeitura e as vagas já foram ofertadas.

Além disso, foi estruturado um novo posto de drive-thru no Aparecida Shopping, destinado exclusivamente para aplicação da segunda dose da Coronavac em idosos com mais de 80 anos e profissionais de saúde. Aqueles que receberam a primeira dose da vacina há 28 dias nos drive-thrus da cidade poderão ir diretamente neste novo posto para receber a segunda dose. Já aqueles que receberam a primeira dose em alguma UBS, também nesse prazo, poderão retornar à unidade para receber a segunda. Em ambos os casos, sem necessidade de agendamento.

De acordo com a coordenadora de Imunização de Aparecida, Renata Cordeiro, é importante completar a imunização. “Cada um vai tomar a segunda dosagem no mesmo posto de vacinação onde recebeu a primeira dose, sem necessidade de agendamento. Destaco que é muito importante completar a imunização. O intervalo ideal entre as duas doses é de até 28 dias, mas independente disso, não deixe de procurar o serviço. Só assim todos estarão protegidos”.

Documentos necessários para vacinação

Renata Cordeiro explica que para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 é necessário ter em mãos documento de identidade, cartão SUS e comprovante de endereço. Para receber a segunda dose, segundo ela, a lista de documentos é: “quem for no drive-thru do Aparecida Shopping ou nas UBS’s conforme o cronograma abaixo, precisa levar o documento de identidade, CPF e o cartão de vacinação. Neste tem a data de aplicação da primeira dose e a marca da vacina que o paciente recebeu, dados essenciais para o registro da segunda aplicação.”

Cronograma para aplicação da Dose 2

Para quem recebeu a Dose 1 da Coronavac em postos de drive-thru, o atendimento será no drive-thru do Aparecida Shopping, sem agendamento. O horário de funcionamento é das 8 às 17 horas.

Para quem recebeu a Dose 1 da Coronavac em UBS, o atendimento será na mesma unidade, sem agendamento, respeitando o calendário abaixo. O horário de funcionamento é das 8 às 17 horas.

Data da 1ª dose / Data da 2ª dose

18 e 19/02/21 –> 19/3 (sex)

22 e 23/02/21 –> 22/3 (seg)

24/02/21 –> 23/3 (ter)

25/02/21 –> 24/3 (qua)

26/02/21 –> 25/3 (qui)