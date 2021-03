Decreto: Parque da Chapada dos Veadeiros fica fechado a partir desta sexta (19)

Após a publicação do decreto estadual que determina a suspensão de atividades não essenciais por 14 dias, o Parque da Chapada dos Veadeiros, localizado em Alto Paraíso, voltou a ser fechado para evitar o avanço da Covid-19.

O local ficará fechado para a visitação a partir desta sexta-feira (19/3) até o próximo dia 30 de março. Em 2020, o parque também foi fechado em março e reaberto somente em agosto, após publicação de decreto municipal autorizando o funcionamento de hotéis, bares e turismo.

De acordo com a administração do parque, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), após abertura, o local seguirá regras sanitárias para evitar a disseminação da Covid-19, como controle de visitantes, disponibilização de álcool gel, aferição de temperatura, exigência do uso de máscara, além de abrir espaço na trilha entre grupos para manter um distanciamento seguro.

Prefeitura de Alto Paraíso determina fechamento de atividades não essenciais

Na última quarta-feira (17/3), a Prefeitura de Alto Paraíso publicou um decreto que determina somente o funcionamento de atividades essenciais na cidade, seguindo a modalidade 14 por 14, inicialmente 14 dias fechados, seguidos de 14 dias de flexibilização. O documento segue os moldes do decreto estadual.

Entre as atividades consideradas essenciais estão supermercados, farmácias, agência bancária, veterinária, postos de combustíveis, revendedoras de gás, segurança privada e outros. Confira aqui o decreto na íntegra.

Parque da Chapada dos Veadeiros

Considerada como um dos principais atrativos turísticos de Goiás, a Chapada dos Veadeiros é um dos destinos preferidos pelos aventureiros e amantes da natureza não apenas do estado, mas também de todo o Brasil. Se estende por diversos municípios do interior, como Alto Paraíso, Cavalcante e Colinas do Sul. Um passeio pelo local pode ser recheado de aventuras ou de muita tranquilidade pelas cachoeiras mais bonitas de Goiás.

Protegendo uma área de 240.611 hectares de cerrado de altitude, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é responsável por abrigar espécies vegetais únicas, inúmeras nascentes e cursos d’água, rochas que remontam há bilhões de anos, além, é claro, de paisagens naturais raríssimas e que se encontram em áreas de preservação. O parque foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO, em 2001.

Além de tudo isso, o lugar ainda abriga diversas cachoeiras, que são seus principais destaques e maiores motivos do turismo na região. Vale lembrar que, embora o parque oferece um roteiro completo para todas as idades e gostos, é sempre importante que os visitantes tenham responsabilidade ambiental.