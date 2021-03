Deficiente visual é preso em Goiânia suspeito de estuprar criança de 5 anos

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), através da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Goiânia, prendeu um homem, deficiente visual, suspeito de estuprar uma criança de 5 anos. A mãe da criança também foi presa suspeita de participação no crime.

De acordo com a PCGO, o crime ocorreu no dia 17 de janeiro de 2021, na cidade de Palmas, capital do Tocantins. Após compartilhamento de informações entre as policias, os suspeitos foram localizados e cumpridos os mandados de prisão temporária pela prática do crime de estupro de vulnerável.

Mãe teria fugido com suspeito de estuprar a criança de 5 anos

Conforme apurado nas investigações, o preso apontado como o abusador, é deficiente visual e amigo da família. A mãe da vítima, de 25 anos, após saber do crime, fugiu com o suspeito para uma residência localizada no Setor Balneário Meia Ponte, em Goiânia.

Durante a prisão, a mulher estava na companhia de quatro filhos, com idades entre 1 e 9 anos. As crianças foram encaminhadas para o Instituto Médico Legal (IML) para exame pericial relativo aos abusos. Posteriormente, entregues ao Conselho Tutelar.

Após a prisão, os suspeitos negaram os crimes e foram encaminhados para a Delegacia de Capturas, onde aguardam recambiamento para o estado do Tocantins, onde aconteceu o crime. Ambos devem responder por estupro de vulnerável.

No procedimento policial do Tocantins, testemunhas afirmaram que o suspeito já abusou de várias crianças no Estado de Goiás. As denúncias serão apuradas pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.

De acordo com a Polícia Civil, o nome do suspeito é Wesley do Amaral Lopes, 30 anos e a “divulgação da imagem e identificação do preso foi precedida nos termos da lei, visando a identificação de outros crimes cometidos pelo suspeito, bem como surgimento de novas vítimas no Estado de Goiás.”, informou.