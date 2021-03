Festival das Famílias de Circo de Goiânia acontece virtualmente em 2021

O circo rompe barreiras para levar alegria, ilusão e encanto às pessoas. Assim, em sua 4ª edição, o Festival das Famílias de Circo de Goiânia levará arte para as pessoas virtualmente. A programação, que reúne espetáculos inéditos e consagrados, para todo tipo de público, começa no próximo dia 22 de março. Dessa forma, a 1ª etapa será realizada até o dia 28 de março. Além disso, é gratuita e será transmitida no YouTube do Festival.

A 2ª etapa do Festival acontecerá em maio. Esta 1ª etapa, além de levar arte ao público, tem o compromisso de solidariedade com as famílias tradicionais de circo de Goiânia, que precisam de apoio neste cenário da pandemia do coronavírus. Dessa maneira, ao longo do festival, o público poderá fazer doações para apoiar as famílias de circo.

A programação reúne nove espetáculos de diferentes estados. Assim, serão presentados em 19 exibições em tempo real, contemplando as diferentes vertentes do circo, do tradicional ao novo circo. Além disso, passando por apresentações individuais, montagens que mesclam com artes cênicas e que têm o palhaço no centro da cena.

O Festival, que reúne oito famílias, também também terá um seminário com cinco mesas temáticas. A 1ª etapa do evento será encerrada no Dia Nacional do Circo, com um ato em defesa da Escola Nacional de Circo e o lançamento do museu iconográfico sobre as famílias de circo de Goiânia.

Esta edição, a primeira virtual em dez anos, “é um lugar de fala para amplificar a voz das produções circenses ao mesmo tempo que é um ambiente de formação para buscas de alternativas de produção no contexto pandêmico”, compartilha o coordenador do projeto, Constantino Isidoro.

Programação

Quem começa o Festival das Famílias de Circo de Goiânia, no dia 22 de março, é o Circo Teatro Palombar (SP), com exibição ao vivo do espetáculo “Esquadrão Bombelhaço”, uma montagem circense baseada em desenhos animados. O festival volta-se à primeira infância apresentando os espetáculos “O Farol”, da Cia Studio Sereia (DF), que adota linguagem de libras, além de Pupila D’agua, apresentado pela companhia La Casa Incierta (DF/Brasil/Espanha). A Turma do Biribinha (AL) apresenta o clássico do circo tradicional com “Eu sem você eu não sou ninguém”.

A Trupe Chocolate e Pimentinha, quinta geração circense da Família Metroviche, também homenageia o circo tradicional, numa roupagem contemporânea, com a apresentação de “A Magia do Circo”. Já o Palhaço Café Pequeno homenageia os palhaços no espetáculo “Bem Vindo”, um trabalho sobre os dilemas dos refugiados. Os anfitriões ainda compartilham a excelência da produção circense local. Assim, o Circo Lahetô apresenta “Circo magia e estripulias” e Asas de Picadeiro apresenta “Ilusionistas do Cerrado – peripécias e relembranças”. Ademais, a Anthropos expõe a união entre circo e teatro com “Hamlet na Rua”.

Acesse AQUI a programação completa do Festival das Famílias de Circo de Goiânia

Serviço: IV Festival das Famílias de Circo de Goiânia

Quando: 22 a 28 de março

Transmissão: canal do YouTube do Festival