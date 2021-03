Goiânia inicia vacinação de idosos a partir de 72 anos na próxima semana

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ampliou o cronograma da vacinação para idosos na capital a partir desta segunda-feira (22/3). Assim, a aplicação da primeira dose do imunizante contra a Covid-19, agora, também é para pessoas com idade a partir de 72 anos. O atendimento será feito na segunda-feira e na terça-feira (23/3), das 8h às 17h. Dessa maneira, será por ordem alfabética, sem necessidade de agendamento, em dez postos de vacinação. Além disso, foram definidas as datas de aplicação da segunda dose para pessoas com 80 anos ou mais.

A ampliação da faixa etária foi possível graças ao recebimento de novas doses da vacina Coronavac na quarta-feira (17/3). Além disso, segundo a SMS, faz diferença a gestão e planejamento do estoque. Dessa maneira, a remessa pôde ser destinada à aplicação da primeira dose em novos grupos. Ademais, para reforço em idosos que já passaram pela primeira etapa da vacinação contra a Covid-19 em Goiânia.

Para receber a demanda sem aglomeração, foi adicionada mais uma escola à rede de atendimento, seguindo com a parceria junto à Secretaria Municipal de Educação (SME). Sendo assim, são sete escolas municipais e três drive-thrus, de modo que o idoso possa dirigir-se ao ponto mais próximo de sua residência.

Vacinação da 2ª dose para idosos em Goiânia segue na próxima semana

A vacinação contra a Covid-19 em Goiânia continua na quarta-feira (24/3). A partir desta data, se inicia a aplicação da segunda dose em idosos de 80 ou mais com as iniciais dos nomes de A a J. Além disso, na quinta-feira (25/3) acontece a segunda dose em idosos de 80 anos ou mais com as iniciais dos nomes de K a Z.

Aqueles idosos que forem tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 devem dirigir-se aos postos munidos de cópias dos documentos pessoais (RG e CPF), bem como comprovante de endereço. Já as pessoas que receberem o reforço precisam levar também o comprovante de vacinação da primeira dose.

Postos de atendimento drive-thru

– Shopping Passeio das Águas Endereço: Av. Perimetral Norte, 8303 – Fazenda Caveiras | Acesso exclusivo pela entrada da Av. Perimetral

– Pontifícia Universidade Católica de Goiás – Área 1 (atendimento para pedestres e drive-thru): Rua 235, 722 – Setor Leste Universitário

– Shopping Cerrado: Avenida Anhanguera, 10.790 – Setor Aeroviário

Postos em escolas municipais para vacinação contra a Covid-19 de idosos em Goiânia

– Leste: Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais | Endereço: Av. Uruguaiana – Jardim Novo Mundo

– Sudoeste: Escola Municipal Francisco Matias | Endereço: Rua Carlos Gomes – Parque Anhanguera

– Oeste: Escola Municipal Lions Club Bandeirante | Endereço: Praça da Bandeira, 200, Quadra 30, Bairro Goiá

– Noroeste: Escola Municipal Coronel José Viana | Endereço: Rua CM7 – St. Cândida de Morais

– Sul: Escola Municipal Moacir Monclair Brandão | Endereço: Rua C-115 – Jardim América

– Norte: Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros | Endereço: Rua Caiapônia, 240 – Jardim Guanabara I

– Campinas-Centro: Escola Municipal Santa Helena | Endereço: Av. Curitiba, 400 – Vila Paraíso