Homem é preso suspeito de estuprar meninas de 7 e 4 anos, em Formosa

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), cumpriu nesta sexta-feira (19/3), um mandado de prisão preventiva em desfavor um homem suspeito de estuprar meninas de 7 e 4 anos, em Formosa.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu em outubro de 2020 e, após investigações, o delegado João Rafael Veloso Soares, responsável pelo caso, conseguiu identificar o suspeito, que é tio das vítimas. Diante disso, ele representou pela prisão preventiva do investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável.

As apurações ainda apontaram que o homem também é acusado de ter abusado sexualmente da própria filha, quando ela ainda tinha 12 anos de idade. Na ocasião, a filha do suspeito ficou grávida do próprio pai. Agora, ele encontra-se preso na Casa de Prisão Provisória de Formosa à disposição do Poder Judiciário.

Além do suspeito de estuprar meninas de 7 e 4 anos, em Formosa, outro foi preso pelo mesmo crime contra criança de 5 anos

A PCGO, através da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Goiânia, prendeu um homem, deficiente visual, suspeito de estuprar uma criança de 5 anos. A mãe da criança também foi presa suspeita de participação no crime, que ocorreu no dia 17 de janeiro de 2021, na cidade de Palmas, capital do Tocantins.

Conforme apurado nas investigações, o preso apontado como o abusador é amigo da família. A mãe da vítima, de 25 anos, após saber do crime, fugiu com o suspeito para uma residência localizada no Setor Balneário Meia Ponte, em Goiânia.

Durante a prisão, a mulher estava na companhia de quatro filhos, com idades entre 1 e 9 anos. As crianças foram encaminhadas para o Instituto Médico Legal (IML) para exame pericial relativo aos abusos. Posteriormente, entregues ao Conselho Tutelar.

No procedimento policial do Tocantins, testemunhas afirmaram que o suspeito já abusou de várias crianças no Estado de Goiás. As denúncias serão apuradas pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Ambos foram presos e devem responder por estupro de vulnerável.