Isolamento social em Goiás chega a 33%; índice é o 6º pior no ranking nacional

O isolamento social em Goiás chegou a 33, 41% e o índice é considerado o 6º pior no ranking nacional, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (18/3) pela empresa In Loco, que acompanha o percentual da população que está respeitando as recomendações para combater a disseminação da Covid-19.

Em Goiás, em comparação ao início da semana, houve um aumento de apenas 0, 52% no índice de isolamento social, mesmo após o decreto estadual publicado na última terça-feira (16/3). De acordo com os dados, no domingo (14/3) o índice de isolamento social era de 32, 89%.

Os dados apontam que o Estado do Piauí está no primeiro lugar no ranking, com 44, 90%. Em seguida estão os estados do Pará (43, 03%), Amapá (41, 98%), Ceará (41, 75%), Pernambuco (40, 98%), Amazonas (40,59%), Acre (38,62%), Paraíba (38, 25%), Rondônia (37,05%), Maranhão (36,92%) e Bahia (35, 42%), que atingem o nível laranja em isolamento.

Dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) desta sexta-feira (19/3), apontam que o número de mortes por Covid-19 em Goiás já chega a 10.234. A primeira morte em decorrência da doença em Goiás foi registrada no dia 26 de março de 2020, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal.

Durante a live nesta quinta-feira (19/3), Caiado se solidarizou com as mais de 10 mil famílias enlutadas devido a Covid-19. “Meus sentimentos de pesar, solidariedade a todas as famílias que perderam entes queridos. Quantos também não perdi amigos, pessoas queridas, por isso eu insisto, por favor, vamos dar condições para nossas equipes e nossos hospitais possam funcionar”.

O governador ainda alertou sobre o poder de transmissibilidade e carga viral da nova variante da Covid-19. “Nós pedimos a compreensão de todos vocês.[…] Vocês estão vendo que os leitos estão esgotando. Nós precisamos que vocês nos deem esses 14 dias pra que possamos salvar mais vidas.”, clamou Caiado à população.

De acordo com a SES-GO, Goiás já registra 449.817 casos de Covid-19. Destes, há o registro de 426.297 pessoas recuperadas. No Estado, há 381.384 casos suspeitos em investigação. Já foram descartados 239.918 casos e há 281 óbitos suspeitos que estão em investigação.