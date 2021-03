Passageiros recebem máscara e denunciam lotação no transporte coletivo

Usuários do transporte coletivo de Goiânia começaram a receber nesta sexta-feira (19/3) máscaras do modelo N95 como medida de proteção contra a disseminação do coronavírus. A iniciativa foi determinada pelo governador Ronaldo Caiado e pela presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado. Apesar da medida, os passageiros ainda denunciam lotação nos ônibus.

Com grande fluxo de pessoas que exercem atividades essenciais, o Terminal das Bandeiras, na região Sudoeste da capital, foi o primeiro local a receber a ação de distribuição de máscaras, que é realizada por meio da OVG e pelo GPS.

Em entrevista à imprensa nesta semana, o governador Ronaldo Caiado alertou para a importância do item de proteção neste momento. “Vamos sensibilizar as pessoas para que usem, principalmente quando estiverem dentro do ônibus, pois ela consegue vedar e proteger da contaminação do vírus”, disse.

O secretário da Retomada, César Moura, presente na entrega das máscaras no Terminal das Bandeiras, ressaltou que o objetivo da determinação do governador Ronaldo Caiado é garantir um pouco mais de segurança para os usuários do transporte coletivo. “O pessoal tem que trabalhar porque são essenciais e estamos reforçando a segurança deles”.

Diretor Administrativo e Financeiro da OVG, Wellington Matos explicou que a ação vai percorrer todos os terminais de ônibus de Goiânia. Segundo ele, neste primeiro momento, são 280 mil máscaras para serem distribuídas. Após sete dias da primeira entrega em cada terminal, equipes da OVG vão retornar aos terminais para dar início a um novo ciclo. “Essa máscara suporta de cinco a sete dias, não pode ser lavada e nem receber álcool em sua camada”, esclareceu.

Passageiros denunciam lotação no transporte coletivo

Apesar da iniciativa de distribuição de máscaras para proteção da Covid-19, os passageiros do transporte coletivo ainda denunciam lotação nos veículos. De acordo com o decreto estadual, as viagens devem ser feitas com todos os passageiros sentados, mas não é o que tem realmente acontecido.

Uma usuária relatou ao Dia Online que precisa ir trabalhar e todos os dias enfrenta a aglomeração nos ônibus. Veja abaixo o vídeo da linha de Goiânia para Senador Canedo.

Trabalhadores de serviços não essenciais representam 52% da lotação nos ônibus de Goiânia

Segundo uma pesquisa feita pelo consórcio das empresas concessionárias do serviço (RedeMob Consórcio), mais da metade dos usuários do sistema de transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia que utilizam os ônibus para ir ou voltar do trabalho atua em atividades não essenciais, de acordo com a classificação adotada pela Prefeitura da capital no último decreto que restringe o funcionamento das empresas.

O levantamento ainda aponta que 86,6% dos usuários da última segunda-feira (15/3) são de trabalhadores, e 52,6% deles não estavam indo ou voltando de estabelecimentos descritos como essenciais para o funcionamento durante a pandemia de Covid-19. O objetivo do levantamento foi identificar o perfil do público que utiliza o transporte coletivo e medir o cumprimento do decreto municipal.