Acidente deixa 4 mortos e 2 feridos na BR-158, em Jataí

Um grave acidente na noite desta sexta-feira (19/3) deixou quatro pessoas mortas e duas feridas na BR-158, no km 260, município de Jataí, na região sudoeste de Goiás.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta bateu frontalmente contra um veículo de passeio, que ficou totalmente destruído. De acordo com levantamentos preliminares, o veículo de carga, que era conduzido por um homem de 42 anos, invadiu a pista contrária e bateu contra com um Fiat Uno, que seguia no sentido Caiapônia/Jataí. Dentro do veículo estavam o condutor e quatro passageiros.

Com o impacto, os veículos foram parar fora da pista. Quatro ocupantes do veículo de passeio morreram no local, sendo duas crianças, uma mulher e o motorista do carro. Eles não foram identificados.

Já o motorista da carreta, de 42 anos, e outro passageiro do Fiat, de 29 anos, tiveram ferimentos graves e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU). Eles foram encaminhados para uma unidade de saúde em Jataí. Uma perícia foi feita no local para apurar a dinâmica do acidente.

Além do acidente na BR-158, em Jataí, outro na BR-153 deixou seis feridos

Um acidente entre um ônibus e um caminhão carregado com cimento deixou seis pessoas feridas no último dia 10 de março, na BR-153, em Campinorte, na região norte de Goiás. Uma das vítimas é o motorista do caminhão, que teve ferimentos graves.

De acordo com a PRF, aparentemente houve uma colisão frontal entre os veículos. Devido a força da batida, o caminhão tombou e saiu da pista, já o ônibus ficou sobre uma parte da via.

Conforme informações, o ônibus de viagem transportava 32 passageiros, dos quais cinco tiveram ferimentos leves e receberam atendimento médico no local. A outra vítima é o motorista do caminhão, que, devido a gravidade dos ferimentos, precisou ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Uruaçu.

O ônibus teria saído de São Felix do Xingu, no Pará, com destino a Goiânia. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo.