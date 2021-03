Caldas Novas amplia número de covas em cemitério por causa da pandemia

A Prefeitura de Caldas Novas iniciou nesta sexta-feira (19/3) obras para abertura de covas no cemitério municipal por causa da pandemia da Covid-19. “A pandemia não acabou. A Covid mata!”, informou a administração municipal em nota.

De acordo com a prefeitura, os leitos de UTIs estão lotados, além disso, há filas para internação. Dados do boletim epidemiológico desta sexta-feira (19/3), apontam que a cidade já conta com 5.737 casos confirmados, 115 óbitos e 230 casos ativos.

Nesta sexta-feira (19/3), o secretário de Obras de Caldas Novas, Clécio Guimarães de 52 anos, morreu vítima da Covid-19. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nossa Senhora Aparecida e não resistiu às complicações da doença.

Em nota, a prefeitura da cidade lamentou a morte do servidor e decretou luto oficial. “A Prefeitura de Caldas Novas decreta, nesta sexta-feira, 19, luto oficial de três dias pelo falecimento do servidor Clécio Guimarães.”. Ele deixa esposa e três filhos.

Prefeitura de Caldas Novas emite nota sobre ampliação no número de covas em cemitério