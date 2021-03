Desembargador e ex-presidente do TJ-GO morre vítima da Covid-19

O desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), Arivaldo Chaves, de 84 anos, morreu na noite desta sexta-feira (19/3), em Brasília, vítima da Covid-19.

Além da presidência do TJ-GO, Arivaldo também já exerceu a vice-presidência e a Corregedoria do órgão. Também já foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) e vice-presidente da Associação dos Magistrados de Goiás (Asmego) e da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). Arivaldo ainda atuou como diretor-financeiro da Asmego e da Escola Superior da Magistratura do Estado (Esmeg).

Natural de São Domingos, Arivaldo Chaves deixa três filhas: Sinara, Scheila e Silvana, que recentemente também perderam a mãe Dona Mariquita. Ele é irmão do também desembargador e ex-presidente do TJGO, Leobino Valente Chaves, e do bispo emérito de Uruaçu, dom José Silva Chaves.

Governador Ronaldo Caiado manifesta pesar pela morte do desembargador e ex-presidente do TJ-GO

Em nota, Ronaldo Caiado lamentou a morte do desembargador. “Arivaldo integra uma família que muito fez e faz pela paz e justiça social. Manifestamos aqui os nossos sentimentos aos familiares e amigos do desembargador Arivaldo Silva Chaves, bem como inteira solidariedade a todos os que hoje sofrem com perdas irreparáveis de vidas diante do avanço da pandemia em Goiás e no Brasil. Que Deus, em sua infinita bondade, possa confortar o coração de cada um de vocês.”.

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Goiás (OAB) também manifestou pesar. “A morte inesperada o do advogado Arivaldo Chaves deixa inconsolável legião de admiradores, amigos e parentes. A OAB-GO, por sua diretoria e Conselho, manifesta solidariedade às filhas Synara, Sheila e Silvana, lamentando tão imensa perda e rogando a Deus que se lhe provenha o conforto necessário neste momento doloroso”.