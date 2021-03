Goiás recebe mais 129.100 doses de vacina contra Covid-19

Goiás recebeu neste sábado (20/3) uma nova remessa com 129.100 doses de vacina contra Covid-19. Com isso, o estado tem doses para vacinar 7,9% da população. Das doses recebidas, 13.500 são da Astrazeneca e 115.600 da Coronavac, segundo o secretário Estadual de Saúde, Ismael Alexandrino.

Em entrevista coletiva, Ronaldo Caiado afirmou que houve mudança na estratégia de distribuição das vacinas aos municípios, isso porque houve acordo com o Ministério da Saúde para receber remessas semanais. Caiado ainda anunciou que a quantidade desta remessa possibilitará o avanço da imunização no Estado, com a inclusão de pessoas com 70 anos no grupo prioritário.

“A boa notícia é o compromisso do Ministério da Saúde de repassar lotes de vacina toda semana e vamos poder usar 100% dessas na primeira aplicação, sem necessidade de reservar para segunda dose, já que toda semana vai chegar novos lotes”, explicou o governador.

Segundo o secretário estadual da Saúde, o atual lote vai propiciar a imunização de idosos de 70 anos, podendo chegar a 68 anos, na capital; e de cidadãos a partir de 65 anos, no interior. “Quanto mais pessoas desta idade vacinadas, diminui a possibilidade de agravamento dos casos”, ressaltou.

A distribuição das doses começa na próxima segunda-feira (22/3) para as 18 Regionais de Saúde do estado.

Vacinação contra Covid-19 em Goiás

Levantamento oficial realizado pela SES-GO e divulgado na tarde deste sábado (20/3), apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 324.481 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 103.742 pessoas.

Conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as Secretarias Municipais de Saúde devem registrar, de forma obrigatória, as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).

Em relação ao recebimento e distribuição de vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 718.680 doses, sendo 599.680 da CoronaVac e 119.000 da AstraZeneca. Destas, foram distribuídas 577.060 doses, sendo 458.060 da CoronaVac e 119.000 da AstraZeneca.

Casos de coronavírus no estado

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informa que há 451.449 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano. Destes, há o registro de 428.348 pessoas recuperadas e 383.493 casos suspeitos em investigação. Já foram descartados 240.071 casos.​

Há 10.312 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,28%. Há 294 óbitos suspeitos que estão em investigação.