Goiás recebe mais 129 mil doses da vacinas neste sábado

Goiás recebe, na manhã deste sábado (20/3), mais 129,1 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Serão entregues 13,5 mil doses da AstraZeneca e 115,6 mil doses da Coronavac.

As doses foram entregues ao governador Ronaldo Caiado na Central Estadual de Rede de Frio, unidade da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) no Jardim Santo Antônio, em Goiânia. As vacinas serão entregues ainda neste fim de semana para todos os municípios goianos.

Segundo informação divulgada pelo governador Ronaldo Caiado em suas redes sociais, o Ministério da Saúde enviará doses de vacinas contra a Covid-19 semanalmente para o Estado de Goiás. As entregas ocorrerão todas as terças e quartas-feiras. Assim, todas as 129,1 mil doses deste lote serão aplicadas de uma vez. Até agora, metade da quantidade de doses da Coronavac que chegavam ao estado eram armazenadas para que ocorresse a aplicação da segunda dose sem problemas, já que há um prazo máximo de 28 dias.

Vacinação em Goiânia

A prefeitura de Goiânia divulgou nesta sexta-feira (19/3), que ampliou o cronograma da vacinação para idosos na capital a partir desta segunda-feira (22/3). Assim, a aplicação da primeira dose do imunizante contra a Covid-19, agora, também é para pessoas com idade a partir de 72 anos.

O atendimento será feito na segunda-feira e na terça-feira (23/3), das 8h às 17h. Dessa forma, será por ordem alfabética, sem necessidade de agendamento, em dez postos de vacinação. Além disso, foram definidas as datas de aplicação da segunda dose para pessoas com 80 anos ou mais, que acontecem na quarta e quinta-feira (24/3 e 25/3).

Vacinas em Goiás

Levantamento oficial realizado pela SES-GO apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 324.481 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Além disso, em relação à segunda dose, foram vacinadas 101.316 pessoas. Esses dados são preliminares.

O Estado de Goiás já recebeu 718.680 doses, sendo 599.680 da CoronaVac e 119 mil da AstraZeneca. Assim, já foram distribuídas 577.060 doses, sendo 458.060 da CoronaVac e 119 mil da AstraZeneca.

A Secretaria da Saúde de Goiás informou, na sexta-feira, que há 449.817 casos de coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano. Destes, há o registro de 426.297 pessoas recuperadas e 10.234 óbitos confirmados.