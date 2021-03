Casa de prostituição é fechada pela Central de Fiscalização da Covid-19, em Goiânia

A Central de Fiscalização da Covid-19 fechou, neste fim de semana, uma casa de prostituição que estava promovendo aglomeração no Jardim Itaipu, em Goiânia. Além deste, outros estabelecimentos foram vistoriados e nove multas aplicadas.

De acordo com a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), durante a fiscalização, 44 pessoas foram flagradas no local, que estava funcionando normalmente. Todos os clientes foram abordados e retirados da casa, que foi autuada e fechada.

Além disso, um outro estabelecimento também foi autuado e interditado no fim de semana, na Vila Rosa, também na capital. Cerca de 50 pessoas estavam no local dançando e consumindo narguilé. O bar funcionava com portas fechadas.

A Prefeitura de Goiânia intensificou as vistorias para garantir o cumprimento das restrições vigentes e evitar a disseminação da Covid-19 e suas variantes. A Central é composta pela Vigilância Sanitária (Visa), Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) e Departamento de Posturas da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano de Habitação (Seplanh), com o apoio da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Além da casa de prostituição fechada em Goiânia, outros locais foram flagrados com aglomeração

Em Chapadão do Céu, na região sudoeste do estado, vários adolescentes foram flagrados pela Polícia Militar em uma festa. Quando os militares chegaram no local, os participantes tentaram fugir pulando o muro da residência, mas não conseguiram.

Outra denúncia na mesma cidade flagrou mais de 14 pessoas em uma festa, desobedecendo as medidas sanitárias de distanciamento social. Todas foram levadas para a delegacia e devem responder por descumprimento de medida sanitária preventiva e desobediência.

Em São Simão, a fiscalização também recebeu denúncia de uma festa que estava acontecendo em uma casa no centro da cidade. Quando os fiscais chegaram no local, todos haviam fugido, inclusive a dona da casa. No outro dia, os fiscais voltaram na residência acompanhados da Polícia Militar. A mulher foi localizada e deve responder por descumprimento do decreto.