Cidades do Entorno do DF decidem aderir decreto do governo de Goiás

Prefeitos de seis cidades do Entorno do Distrito Federal (DF) decidiram aderir o decreto do governo de Goiás e suspender atividades não essenciais a partir desta segunda-feira (22/3). A medida tem como objetivo conter o avanço da Covid-19 na região que, de acordo com os gestores, está com sistema de saúde no limite.

Os novos decretos dos municípios de Águas Lindas, Santo Antônio, Valparaiso, Luziânia, Novo Gama e Cidade Ocidental devem ser publicados ainda nesta segunda-feira. Em vídeo divulgado neste domingo (21/3), os prefeitos Fábio Correa (PP), Diego Sorgato (DEM), Pábio Mossoró (MDB) e Carlinhos do Mangão (PL) aparecem em frente ao Hospital Regional de Luziânia relatando que não há mais leitos na região e que tiveram que se organizar para não faltar oxigênio nas unidades de saúde.

“O colapso é regional. Se é regional, nós começamos a tomar as decisões também regionalmente. […] A situação chegou em um nível muito difícil. […] É hora de darmos as mãos para valorizar a vida”, pontuou o prefeito Fábio Correa.

As cidades do Entorno do DF atualmente compõem a região em situação classificada como “calamidade” pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). De acordo com o governo, nesta situação, os municípios devem seguir as determinações do decreto estadual ou adotar medidas mais rígidas.

O decreto de Goiás prevê o isolamento social intermitente 14×14, iniciando com 14 dias de fechamento, seguidos de 14 dias de flexibilização. Neste período de fechamento só estão autorizadas a funcionar atividades consideradas essenciais, como por exemplo supermercados, farmácias e postos de combustíveis.

Casos de Covid-19 nas cidades do Entorno do DF

De acordo com dados da SES-GO no Painel Covid-19, as seis cidades somam mais de 37 mil casos confirmados da doença. Em Goiás, o número de registros é de 452.734. Destes, há o registro de 431.268 pessoas recuperadas e 384.628 casos suspeitos em investigação.

Há 10.389 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,29%. Há 318 óbitos suspeitos que estão em investigação.