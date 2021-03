Covid-19: Goiânia começa vacinação de idosos a partir de 72 anos

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), começa a vacinação contra Covid-19 de idosos a partir de 72 anos. A aplicação da primeira dose do imunizante será feita nesta segunda e terça-feira (22 e 23/3), das 8h às 17h, conforme ordem alfabética, sem necessidade de agendamento, em dez postos de vacinação. Também foram definidas as datas de aplicação da segunda dose para pessoas com 80 anos ou mais.

Com objetivo de evitar aglomeração, foi adicionada mais uma escola à rede de atendimento, sendo assim, são sete escolas municipais e três pontos de drive-thru, de modo que o idoso possa dirigir-se ao local mais próximo de sua residência.

O cronograma de vacinação

Segunda-feira (22/3): primeira dose em idosos de 72 anos ou mais com as iniciais dos nomes de A a J

Terça-feira (23/3): primeira dose em idosos de 72 anos ou mais com as iniciais dos nomes de K a Z

Quarta-feira (24/3): segunda dose em idosos de 80 ou mais com as iniciais dos nomes de A a J

Quinta-feira (25/3): segunda dose em idosos de 80 ou mais com as iniciais dos nomes de K a Z

Aqueles que forem tomar a primeira dose devem dirigir-se aos postos, munidos de cópias dos documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de endereço. Já as pessoas que receberem o reforço precisam, ainda, levar o comprovante de vacinação da primeira dose.

Confira a lista dos locais de vacinação

Modalidade pedestre:

Região Leste: Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais, Jardim Novo Mundo

Região Sudoeste: Escola Municipal Francisco Matias, Parque Anhanguera

Região Oeste: Escola Municipal Lions Club Bandeirante, Bairro Goiá

Região Noroeste: Escola Municipal Coronel José Viana, St. Cândida de Morais

Região Sul: Escola Rotary Goiânia Oeste, Jardim América

Região Norte: Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros, Jardim Guanabara I, Goiânia

Região Campinas-Centro: Escola Municipal Santa Helena, Vila Paraíso

Modalidade drive-thru: