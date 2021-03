Força-tarefa apreende 1 tonelada de drogas no interior de Goiás

Uma força-tarefa de segurança pública, envolvendo a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu 1 tonelada de drogas em Aragarças, no interior de Goiás, através da Operação Tacada Certa, deflagrada no último final de semana.

De acordo com PCGO, há cerca de duas semanas, policiais civis de Goianira e militares da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis, receberam denúncias de que um homem teria ido ao Mato Grosso para escoltar uma grande carga de drogas, com a intenção de abastecer as cidades de Goianira e Anápolis.

Após as denúncias, as unidades policiais começaram as investigações e conseguiram identificar o caminhão que seria utilizado para o transporte das drogas. Segundo a PCGO, após a identificação, policiais civis do Mato Grosso, Pará e de Goiás, além da PRF, passaram a monitorar todas as possíveis rotas dos traficantes.

Força-tarefa apreende 1 tonelada de drogas que estavam escondidas em fundo falso de caminhão

A PC afirma que no final da tarde da última sexta-feira (19/3), os policiais abordaram um caminhão com as mesmas características já na zona rural de Aragarças, com aproximadamente 1 tonelada de supermaconha e haxixe. As drogas estavam escondidas em um fundo falso do veículo.

Um suspeito foi conduzido à Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar), onde foi autuado em flagrante por tráfico interestadual de drogas. Um menor também foi conduzido à delegacia pela prática do ato infracional.

De acordo com o delegado Alexandre Bruno de Barros, titular da Decar, o trabalho em conjunto é muito importante. “As informações que são captadas no rodovia em relação a crimes rodoviários são processadas e investigadas. O Estado, que vinha enfrentando o elevado número de roubo de cargas, tráfico de drogas e de armas de fogo, tem tido resultados promissores, positivos, numa queda muito grande da prática desses crimes”, afirma o delegado.