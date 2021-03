Goiânia realiza vacinação a partir de 71 anos nesta terça-feira (23/3)

Goiânia recebeu, nesta segunda-feira (22/3), mais 43,6 mil doses de vacina contra a Covid-19 e, com isso, vai ampliar, nesta terça-feira (23/3), a faixa etária de vacinação para pessoas com 71 anos ou mais, sem divisão de letras.

Para atender a esse público, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) nos nove locais de vacina contra o coronavírus serão reforçadas. Além disso, o horário será estendido, indo das 8h às 18h. Ademais, a cidade terá mais um local para atender pedestres, a PUC-GO – Área I, que já atendida drive-thru.

O cronograma de vacinação em Goiânia nesta semana

O cronograma da vacinação em Goiânia tem, nesta terça-feira, a primeira dose em idosos acima de 71 anos sem divisão de letras. Além disso, também na terça, continua a imunização de idosos de 72 anos, com iniciais de K a Z. Eles também recebem a primeira dose da vacina.

A vacinação contra a Covid-19 em Goiânia continua na quarta-feira (24/3). Assim, a partir desta data, se inicia a aplicação da segunda dose em idosos de 80 ou mais com as iniciais dos nomes de A a J. Além disso, na quinta-feira (25/3) acontece a segunda dose em idosos de 80 anos ou mais com as iniciais dos nomes de K a Z.

Aqueles idosos que forem tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 devem dirigir-se aos postos munidos de cópias dos documentos pessoais (RG e CPF), bem como comprovante de endereço. Já as pessoas que receberem o reforço precisam levar também o comprovante de vacinação da primeira dose.

Postos de atendimento drive-thru

– Shopping Passeio das Águas Endereço: Av. Perimetral Norte, 8303 – Fazenda Caveiras | Acesso exclusivo pela entrada da Av. Perimetral

– Pontifícia Universidade Católica de Goiás – Área 1 (atendimento para pedestres e drive-thru): Rua 235, 722 – Setor Leste Universitário

– Shopping Cerrado: Avenida Anhanguera, 10.790 – Setor Aeroviário

Postos em escolas municipais para vacinação contra a Covid-19 de idosos em Goiânia

– Leste: Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais | Endereço: Av. Uruguaiana – Jardim Novo Mundo

– Sudoeste: Escola Municipal Francisco Matias | Endereço: Rua Carlos Gomes – Parque Anhanguera

– Oeste: Escola Municipal Lions Club Bandeirante | Endereço: Praça da Bandeira, 200, Quadra 30, Bairro Goiá

– Noroeste: Escola Municipal Coronel José Viana | Endereço: Rua CM7 – St. Cândida de Morais

– Sul: Escola Municipal Moacir Monclair Brandão | Endereço: Rua C-115 – Jardim América

– Norte: Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros | Endereço: Rua Caiapônia, 240 – Jardim Guanabara I

– Campinas-Centro: Escola Municipal Santa Helena | Endereço: Av. Curitiba, 400 – Vila Paraíso