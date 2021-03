Prefeitura de Aparecida de Goiânia sorteia 125 apartamentos do Residencial Agenor Modesto I

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, através da Secretaria Municipal de Habitação, irá sortear na próxima terça-feira (23/3) 125 apartamentos do Residencial Agenor Modesto I. A solenidade que antecederá o sorteio, que será virtual, terá início às 9h, por meio do Zoom e com transmissão ao vivo pelas redes sociais do município. Todo o processo será auditado pelos órgãos fiscalizadores.

Ao todo, 28 mil famílias estão aptas para participar do sorteio e o nome de todos foram publicados no Diário Oficial Eletrônico (DOE) do município. O procedimento será realizado sem nenhuma intervenção humana, garantindo total transparência.

“Este, sem dúvida, é um momento de muita satisfação para nossa administração, pois estamos reduzindo o déficit habitacional em nossa cidade e também realizando o maior sonho de uma família que é ter sua casa própria. As famílias que serão beneficiadas são famílias de baixa renda que precisam deste apoio do poder público”, destaca o prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha.

Entre os principais critérios socioeconômicos estabelecidos pelo Governo Federal, através do programa Minha Casa, Minha Vida, Agência Goiana de Habitação, Caixa Econômica Federal e Prefeitura de Aparecida, as famílias devem possuir renda mensal de até R$ 1,8 mil, ter como responsável pela unidade familiar uma mulher, possuiu no núcleo familiar membro com deficiência física comprovado por laudo médico, famílias residentes em área de risco ou insalubre , não possuir nenhum imóvel e residir há ao menos cinco anos na cidade.

Cronograma do sorteio dos apartamentos do Residencial Agenor Modesto I, em Aparecida de Goiânia

Conforme o cronograma, a listagem completa com os nomes sorteados será publicada no DOE no dia 24 de março. Todas elas serão convocadas para apresentar a documentação comprobatória. “A família que for sorteada deve ficar atenta ao cronograma para que os prazos previstos no edital sejam cumpridos”, pontua o secretário.

23/03/2021 – Sorteio público e eletrônico das famílias cadastradas e aptas às 09:00 horas;

24/03/2021 – Publicação no Diário Oficial e no site da prefeitura da lista das famílias sorteadas;

26/03/2021 – Convocação no site da prefeitura das famílias sorteadas para apresentação da documentação comprobatória;

29/03 a 16/04/2021 – Prazo para as famílias sorteadas apresentarem a documentação;

01 a 22/04/2021 – Visitas Técnicas Sociais, elaboração dos relatórios de visitas sociais e encaminhamento caso seja necessário das famílias à Secretaria de Assistência Social para impressão e atualização do NIS.

Residencial Agenor Modesto I

O empreendimento está localizado próximo à Região Central da cidade e é dotado de infraestrutura para receber os futuros moradores. Ao todo, o condomínio conta com 208 apartamentos divididos em 13 blocos. Além disso é contemplado com área de lazer com campo de futebol, quadra de esportes e uma pracinha. Cada unidade habitacional possui 46 m² com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, varanda e área de serviço e uma vaga de garagem. Os outros 83 apartamentos, que correspondem a 40% do total, serão sorteados pelo Agência Goiana de Habitação.