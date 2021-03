Trabalhadores essenciais terão prioridade nos ônibus da Grande Goiânia

O transporte coletivo na Grande Goiânia terá embarque prioritário, nos horários de pico, para os trabalhadores de atividades essenciais a partir de terça-feira (23/3). Assim, a medida valerá nos horários de maior fluxo, tanto pela manhã (das 5h45 às 7h15), quanto na parte da tarde (das 16h45 às 18h15). Para acessar os terminais e coletivos, esses trabalhadores precisarão preencher um cadastro no site da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC).

Quem não for dos segmentos elencados por decretos (estadual e municipal) como prioritários (saúde, alimentação, farmacêutico e industrial, entre outros) terá o embarque ou a integração liberada após este período. A validação do embarque, assim como o bloqueio temporário, será feita via cartão sitpass.

Um levantamento feito pela RedeMob mostra que aproximadamente 60% dos trabalhadores que utilizam o transporte coletivo na Grande Goiânia no horário de pico não fazem parte do grupo de serviços essenciais. Assim, a medida que restringe a quantidade de usuários nos intervalos de maior fluxo está amparada nos decretos do governo estadual e da capital. Ambos restringem as atividades econômicas e sociais para frear o aumento de casos de Covid-19. A ação conta com parceria da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Goiás (SSP).

Como funcionará o embarque prioritário aos ônibus na Grande Goiânia

Terão embarque prioritário nos ônibus da Grande Goiânia de Goiânia, nos horários restritos do pico da manhã e do pico da tarde, os passageiros vinculados aos serviços e atividades essenciais que tiverem feito previamente um cadastro emergencial pelo site www.rmtcgoiania.com.br\embarqueprioritario. O portal é acessível por computadores e celulares.

Ao acessar o site, o trabalhador deve clicar na aba cadastro. Posteriormente, digitar o número do CPF e escolher a atividade essencial que ele faz parte, com base nos decretos estadual ou municipal. Ademais, deverá anexar/escanear o documento que comprove o trabalho na categoria definida. Valerá carteira de trabalho ou crachá. Quem não tiver o documento, poderá fazer uma justificativa.

Por fim, basta clicar no termo de aceite, declarando que aquelas declarações são verdadeiras. O cadastro deve ser feito com pelo menos uma hora antes do embarque. Assim, irá garantir a liberação nos validadores eletrônicos para embarques de passageiros, tanto nos ônibus quanto nos terminais e estações. A validação será feita por meio dos cartões de Sitpass, que já possuem previamente o CPF do usuário.

Além dos trabalhadores dos serviços essenciais, também poderão se cadastrar as pessoas que estiverem em alguma atividade essencial, como por exemplo se dirigindo a uma unidade de saúde, desde que tenha sido feito o cadastro com uma hora de antecedência. A cobrança das passagens a bordo dos ônibus pelos motoristas, também nos acessos de solo nos terminais e estações, fica suspensa nos intervalos determinados.