Veja como fazer cadastro para embarque prioritário no transporte coletivo na Grande Goiânia

A partir desta terça-feira (23/3) haverá bloqueio eletrônico seletivo de cartões Sitpass para impedimento de acesso aos ônibus, terminais e estações, durante 90 minutos, nos horários de pico da manhã (das 05:45h às 07:15h) e pico da tarde (das 16:45h às 18:15h). Veja abaixo como fazer o cadastro para embarque prioritário no transporte coletivo na Grande Goiânia.

Somente terão acesso aos ônibus, nesses horários restritos do pico da manhã e do pico da tarde, os passageiros vinculados aos serviços e atividades essenciais que tiverem feito previamente o seu cadastro emergencial junto à Rede Metropolitana de Transporte Coletivo – RMTC, pelo site www.rmtcgoiania.com.br/embarqueprioritario, acessível por computadores e celulares. A cobrança das passagens a bordo dos ônibus pelos motoristas, também nos acessos de solo nos terminais e estações, fica suspensa nestes horários restritos.

O usuário que se enquadra na categoria de trabalhadores de serviços essenciais, deve acessar o site, clicar na aba cadastro, preencher seus dados e anexar o documento que comprove o trabalho numa das categorias definidas pelos decretos do Governo do Estado e da Prefeitura de Goiânia.

O cliente do sistema que não se enquadrar nesta categoria, não terá acesso a nenhum dos terminais que compõem a RMTC, nem mesmo aos ônibus nas paradas e estações, uma vez que o cartão Sitpass não irá passar por estar bloqueado. O acesso dos demais trabalhadores no restante do dia continua normal.

Passo a passo do cadastro para embarque prioritário no transporte coletivo na Grande Goiânia