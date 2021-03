A manhã desta terça-feira (23/3) foi marcada por aglomerações e problemas no 1º dia de embarque prioritário de trabalhadores essenciais no transporte coletivo, na Grande Goiânia. Em vários terminais da capital os usuários relataram algum tipo de dificuldade quando à nova medida estabelecida pelo governo e prefeituras.

No Terminal Isidória alguns usuários ficaram do lado de fora esperando a liberação da catraca, às 7h15, causando assim aglomeração. No Terminal Praça da Bíblia a situação não foi diferente, passageiros se aglomeraram nas plataformas de embarque e desembarque. Em algumas estações do Eixo Anhanguera passageiros pularam a catraca para ter acesso ao transporte coletivo.

Ao Dia Online alguns usuários relataram que fizeram o cadastro, são de atividades consideradas essenciais, e mesmo assim enfrentaram problemas para embarcar no transporte coletivo em horário de pico. Fiscais da prefeitura de Goiânia e agentes da Polícia Militar estão acompanhando o início dessa restrição destinada apenas para trabalhadores de serviços essenciais.

De acordo com a RedeMob Consórcio, o cadastro precisa ser feito com, no mínimo, uma hora de antecedência do embarque. O usuário deve enviar a documentação que comprove o exercício de atividades essenciais estabelecidas pelos decretos estadual ou municipal. Caso não haja a justificativa correta, o passageiro não terá acesso aos terminais ou ônibus em horário de pico.

Cadastro para embarque prioritário de trabalhadores essenciais

O número de cadastros realizados para o embarque prioritário ficou acima do esperado pela RedeMob Consórcio. Dados desta terça-feira (23/3) apontam que foram realizados 70.356 mil cadastros de usuários do transporte público coletivo, destes 2.000 apenas hoje. Além disso, 41.364 usuários anexaram os documentos solicitados e 28.992 (41,20%) apresentaram apenas a justificativa.

De acordo com a RedeMob, a medida já apresenta redução de 40,6% no fluxo de passageiros no sistema de transporte público. Conforme informações, todos os cadastros estão passando por avaliação e, num prazo de 48 horas, os que não estiverem em conformidade com os critérios, serão bloqueados.

Entre os problemas relatados pela RedeMob nesta terça-feira (23/3) estão a retenção de 2 veículos em razão de usuário tentar viajar sem cadastro, um veículo vandalizado e uma profissional do transporte agredida fisicamente.