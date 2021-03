Detran-GO divulga lista de classificados para CNH social

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) divulgou nesta terça-feira (23/3), a lista com os nomes dos 3 mil classificados na terceira edição do programa CNH Social. Os candidatos que estão com o nome na lista têm até 15 dias para efetuar a matrícula online e até 30 dias para entregar a documentação em um dos postos de atendimento presenciais, para garantir a vaga.

De acordo com o Detran-GO, o descumprimento do prazo gera a desclassificação. Os candidato precisam fazer a matrícula no site www.detran.go.gov.br e imprimir o comprovante de matrícula, que deve ser entregue junto com toda a documentação exigida em uma das unidades do Detran-GO, Ciretrans ou Vapt Vupt.

Durante o atendimento presencial, será aberto o Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach), que é o início do processo. Segundo a coordenadora do programa, Ednalva Garcia, os inscritos devem ficar atentos aos prazos para evitar desclassificação. “A maioria das unidades atende com horário marcado. Por isso, o interessado deve agendar o atendimento presencial o quanto antes”, afirma.

Os inscritos devem acessar o site do Detran-GO, clicar na aba “CNH Social” e conferir a lista dos classificados. Quem tiver com o nome da lista, deve clicar em matrícula e preencher corretamente todos os campos solicitados. As vagas remanescentes comporão a lista de segunda chamada que deve ser publicada no dia 30 de abril.

Quase 42 mil inscritos no programa CNH social

Nesta terceira etapa, 41.957 pessoas se inscreveram para 3 mil vagas. A modalidade mais concorrida foi a Urbana, que teve 35.873 inscritos, seguida da Estudantil (3.758) e Rural (2.326). Criado pelo Governo de Goiás, o programa CNH Social oferece à população de baixa renda a oportunidade de obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), adicionar ou mudar a categoria.

De acordo com o Detran-GO, a classificação dos inscritos é feita com base em critérios técnicos preestabelecidos no edital, como menor renda familiar, maior número de componentes do grupo familiar, benefício do Renda Familiar, data e hora da inscrição. Já para a modalidade Estudantil, a nota média do ensino médio é apurada pela Secretaria de Estado da Educação.

O programa tem quatro etapas: inscrição, classificação, efetivação da matrícula e o processo de habilitação. O Detran-GO afirma que é de responsabilidade do inscrito, acompanhar o processo e cumprir os termos e prazos estabelecidos no edital.

Do total de vagas abertas, 5% são destinadas às pessoas com deficiência. Os contemplados recebem isenção de taxas como inclusão no Renach, Licença de Aprendizagem de Direção Veicular, agendamento de prova teórica, agendamento de exame prático, exame médico e psicológico, além das aulas e provas teóricas e práticas. Também são oferecidos até três retestes gratuitos, caso necessário.